Зеленский назначил новых глав Сумской и Луганской ОВА

Зеленский (на фото) подписал указы о назначении Лысогора и Артюха главами Луганской и Сумской ОВА Фото: president.gov.ua

Соответствующие указы от 12 апреля опубликованы на сайте президента.

Так, указом №213/2023 Зеленский назначил Лысогора Артема Владимировича главой Луганской областной государственной администрации, а указом №212/2023 Артюха Владимира Николаевича – председателем Сумской областной государственной администрации.

11 апреля назначение Лысогора и Артюха согласовал Кабмин.

Лысогор до назначения занимал должность замначальника ГУ Нацполиции в Житомирской области. С октября 2021-го по июнь 2022 года был откомандирован на восток Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенными силами по задействованию сил и средств подразделений Нацполиции, отмечается в Telegram Луганской ОВА. Полковник Лысогор участвовал в обороне населенных пунктов вокруг Северодонецка. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Генерал-лейтенант Артюх был советником начальника Винницкой ОВА. 37 лет он посвятил ВСУ, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до замначальника Генштаба, указал в Facebook 24 августа прошлого года глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.