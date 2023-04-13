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Зеленский назначил новых глав Сумской и Луганской ОВА

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Зеленский (на фото) подписал указы о назначении Лысогора и Артюха главами Луганской и Сумской ОВА
Зеленский (на фото) подписал указы о назначении Лысогора и Артюха главами Луганской и Сумской ОВА
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав Сумской и Луганской ОВА.

Соответствующие указы от 12 апреля опубликованы на сайте президента.

Так, указом №213/2023 Зеленский назначил Лысогора Артема Владимировича главой Луганской областной государственной администрации, а указом №212/2023 Артюха Владимира Николаевича – председателем Сумской областной государственной администрации.

11 апреля назначение Лысогора и Артюха согласовал Кабмин.

Лысогор до назначения занимал должность замначальника ГУ Нацполиции в Житомирской области. С октября 2021-го по июнь 2022 года был откомандирован на восток Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенными силами по задействованию сил и средств подразделений Нацполиции, отмечается в Telegram Луганской ОВА. Полковник Лысогор участвовал в обороне населенных пунктов вокруг Северодонецка. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Генерал-лейтенант Артюх был советником начальника Винницкой ОВА. 37 лет он посвятил ВСУ, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до замначальника Генштаба, указал в Facebook 24 августа прошлого года глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Контекст:

24 января Кабмин согласовал увольнение Дмитрия Живицкого с должности главы Сумской ОВА. В тот же день соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

14 марта Кабмин согласовал увольнение Сергея Гайдая с должности главы Луганской ОВА. На следующий день Зеленский подписал указ об увольнении Гайдая "согласно поданному им заявлению".

Теги: Луганская ОГА, указ, Владимир Зеленский, президент, Сумская ОГА, назначение
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