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Зеленский опубликовал видео, на котором он аплодирует самому себе

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Украина должна стать не проблемным, а стратегическим партнером, отметил Зеленский
Украина должна стать не проблемным, а стратегическим партнером, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю Дня работников дипломатической службы, которые состоялись 22 декабря в его резиденции "Синегора" (село Гута Ивано-Франковской области), и опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, посвященный этому мероприятию. Ролик смонтирован таким образом, что глава государства слушает собственное выступление.

"У наших дипломатов сверхсложная задача: Украина должна стать не проблемным, а стратегическим партнером, мнение и интерес которого мир не формально учитывает, а реально считается с ними. Конференция послов в Гуте, которая должна стать ежегодной, – один из важных шагов к выполнению этой задачи", – обратился Зеленский к дипломатам.

При этом глава государства одновременно выступал перед присутствующими и слушал собственное выступление, местами аплодируя ему. Рядом находилась его супруга Елена Зеленская.

Контекст:

День работников дипломатической службы – профессиональный праздник украинских дипломатов и сотрудников дипломатических миссий, посольств и консульств страны. Отмечается ежегодно 22 декабря начиная с 2005 года. 

20 декабря 2021 года в резиденции президента Украины "Синегора" (в селе Гута Ивано-Франковской области) прошли переговоры Зеленского с главами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой. Главы государств обсудили вопросы в сфере безопасности в рамках "Люблинского треугольника"

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании "Люблинского треугольника". Участники "Люблинского треугольника" будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

17 сентября состоялась первая встреча представителей "Люблинского треугольника".

По итогам третьего заседания министров иностранных дел "Люблинского треугольника" в Вильнюсе 6-го и 7 июля 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал этот формат сотрудничества альтернативой "русскому миру".

2 декабря Зеленский, Дуда и Науседа провели переговоры в формате видеоконференции. По их результатам президенты одобрили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество усилить санкции против РФ в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины, а Кремль – к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границы Украины и с ее временно оккупированных территорий.

Теги: Синегора, Владимир Зеленский, дипломаты, президент, послы, Люблинский треугольник
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