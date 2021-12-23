Зеленский опубликовал видео, на котором он аплодирует самому себе

"У наших дипломатов сверхсложная задача: Украина должна стать не проблемным, а стратегическим партнером, мнение и интерес которого мир не формально учитывает, а реально считается с ними. Конференция послов в Гуте, которая должна стать ежегодной, – один из важных шагов к выполнению этой задачи", – обратился Зеленский к дипломатам.

При этом глава государства одновременно выступал перед присутствующими и слушал собственное выступление, местами аплодируя ему. Рядом находилась его супруга Елена Зеленская.