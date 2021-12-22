Зеленский возглавляет президентский рейтинг – опрос

Если бы выборы главы государства прошли в ближайшее время, действующего президента поддержали бы 24,2% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.
Второе место с 13,7% голосов занял бы пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.
За ними идут нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (9,6%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (9,2%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев (6,9%), нардеп, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (6,8%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6,7%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (6,2%).
Рейтинг остальных политиков меньше 5%.
Опрос проводился 16–18 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2500 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.
На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%. Другие партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Очередные парламентские выборы в Украине должны пройти в 2023 году.