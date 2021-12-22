Зеленский возглавляет президентский рейтинг – опрос

Зеленского готовы поддержать 24,2% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором Фото: president.gov.ua

Если бы выборы главы государства прошли в ближайшее время, действующего президента поддержали бы 24,2% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

Второе место с 13,7% голосов занял бы пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

За ними идут нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (9,6%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (9,2%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев (6,9%), нардеп, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (6,8%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (6,7%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (6,2%).

Рейтинг остальных политиков меньше 5%.

Опрос проводился 16–18 декабря среди украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 2500 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.