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Зеленский вполне может разыграть популистскую игру. Но он рискует представить Украину дезорганизованной в глазах международного сообщества – The Washington Post

Владимир Зеленский уже подписал закон об олигархах
Владимир Зеленский уже подписал закон об олигархах
Фото: president.gov.ua

Американское издание The Washington Post 22 декабря опубликовало статью, в которой пишет об "антиолигархическом" законе президента Украины Владимира Зеленского. Авторы отмечают, что более трети украинцев, согласно соцопросам, считают закон об олигархах популизмом и попыткой президента прекратить падение своего рейтинга.

"Опросы общественного мнения показали, что более трети украинцев считают, что "антиолигархический" закон имеет популистические цели и направлен на повышение рейтинга Зеленского", – пишет издание. 

Авторы отметили, что около 20% население видят в законе позитив. Со ссылкой на социологические данные они пишут, что падение рейтинга популярности украинского президента среди населения побуждает его прибегать к еще большему популизму.

"Аналитики считают, что Зеленский, популярность которого резко упала с тех пор, как два года назад он одержал победу на президентских выборах в Украине, вполне может разыграть популистскую игру. Но он рискует представить Украину дезорганизованной в глазах международного сообщества, рассматривающего вопрос о помощи стране для противодействия эскалации конфликта с Россией", – говорится в статье.

Контекст:

Верховная Рада 23 сентября приняла закон Зеленского об олигархах. За документ проголосовали 279 народных депутатов при 226 необходимых. Голосование проходило по специальной процедуре, без возможности внести дополнительные правки в зале.

4 ноября закон подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, после него документ подписал президент.

Согласно закону, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов, ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Решение о внесении в реестр олигархов будет принимать Совет национальной безопасности и обороны, вносить в этот список могут по представлению Кабинета Министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Согласно результатам опроса КМИС, почти две трети украинцев негативно оценивают деолигархизацию Зеленского.

Теги: рейтинг, соцопрос, Владимир Зеленский, олигархи, The Washington Post
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