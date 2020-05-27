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Зеленский поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились координировать усилия в вопросе преодоления пандемии коронавируса и ее последствий.

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Зеленский предложил уделить больше внимания работе в организации ГУАМ
Зеленский предложил уделить больше внимания работе в организации ГУАМ
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за предоставленную гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19. Об этом 27 мая сообщает сайт Офиса президента.

"Такой дружеский жест помощи от азербайджанского народа особенно ценен в непростой период борьбы с пандемией COVID-19", – отметил Зеленский.

Стороны достигли договоренности о дальнейшей координации усилий в вопросе преодоления пандемии коронавируса и ее последствий.

Также главы государств обсудили ход выполнения ряда проектов, которые реализуются в Украине при участии азербайджанских инвесторов.

Зеленский предложил уделить больше внимания работе в Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).

"ГУАМ можно сделать серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов. Нам нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию", – подчеркнул глава государства.

21 мая в аэропорт Борисполь прибыл самолет с гуманитарной помощью из Азербайджана для борьбы с COVID-19 в Украине. В Офисе президента сообщили, что общий вес гуманитарного груза составляет 23 тонны. В частности, он включает: 100 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.

На утро 27 мая в Украине от коронавирусной инфекции скончалось 658 человек, вылечилось 7995. Общее число случаев COVID-19 за время эпидемии достигло 21 905.

Теги: Украина, эпидемия, Азербайджан, помощь, Ильхам Алиев, ГУАМ, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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