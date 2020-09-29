Зеленский подписал закон, который сократит время обнародования проектов и решений местных властей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому проекты нормативно-правовых актов и решений органов местного самоуправления будут обнародовать не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты их рассмотрения.

Зеленский подписал закон, который Верховная Рада приняла 15 сентября

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон Украины "О доступе к публичной информации" №890-IX относительно уменьшения срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления". Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба президента. Документ направлен на совершенствование положений закона "О доступе к публичной информации" с целью оптимизации работы органов представительной власти, предоставления обществу качественной, оперативной информации, сказано в сообщении. "Согласно закону, проекты нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления, разработанные соответствующими распорядителями, обнародуются ими не позднее чем за 10 рабочих дней до даты их рассмотрения с целью принятия вместо 20 рабочих дней", – сообщили в Офисе президента. Закон Верховная Рада приняла 15 сентября 2020 года.