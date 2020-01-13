Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский подписал закон о временных следстенных комиссиях Рады

Закон, который подписал президент Владимир Зеленский, регулирует, в частности, орядок создания и организации деятельности специальной временной следственной комиссии для расследования в случае импичмента президента.

Зеленский подписал закон, принятый Радой 19 декабря 2019 года
Зеленский подписал закон, принятый Радой 19 декабря 2019 года
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Вдадимир Зеленский подписал закон № 400-ІХ о временных специальных следственных комиссиях Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины – это коллегиальный временный орган парламента, который образуется из числа народных депутатов для парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес", – говорится в сообщении.

Закон, в частности, устанавливает порядок создания и организации деятельности специальной временной следственной комиссии для расследования в случае импичмента президента, то есть обстоятельств совершения им государственной измены или другого преступления. Согласно документу, в состав специальной следственной комиссии должны входить нардепы с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп, специальный прокурор и специальные следователи. 

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла за основу законопроект №1098 о временных следственных и специальных комиссиях парламента, а 6 июня проголосовала за него во втором чтении и в целом. 23 сентября глава государства ветировал закон. Рада приняла его с предложениями президента 19 декабря.

Теги: Верховная Рада, импичмент, Владимир Зеленский, Временная следственная комиссия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Тина Кароль показала фигуру в черном боди
Тина Кароль показала фигуру в черном боди
Названы номинанты на премию "Оскар 2020"
Названы номинанты на премию "Оскар 2020"
  "Миссис Америка". Вышел трейлер сериала с Бланшетт. Видео
  "Миссис Америка". Вышел трейлер сериала с Бланшетт. Видео
Муж беременной plus size модели Грэм разрисовал ей живот
Муж беременной plus size модели Грэм разрисовал ей живот
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS