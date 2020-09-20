Зеленский: Прямо и жестко хочу сказать всем своим – заканчивайте отказываться от ответственности

Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов своей команды доказать эффективность и работать "24/7" над "радикальной сменой правил игры".

Зеленский: Куда мы все-таки хотим в итоге дойти? И хотим ли? Или уже сломались на полпути? Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Facebook опубликовал пост с призывом в своим соратникам.

"Разве мы уже не хотим изменить страну? Нет? Не просто поменять фамилии на кабинетных табличках, а получить наконец эффективное, удобное, современное и адекватное государство? Так давайте менять. Не ныть, не жаловаться, не прятаться, не жаловаться на кого-то. А именно менять. По-настоящему. Без предварительных подсчетов и сравнений. Давайте показывать людям, что мы готовы работать и бороться. Бороться за то, чтобы, вопреки традиционным заговорам, получить еще одну возможность обнулить старые "серые элиты" на местах. Это, конечно, очень трудно. Потому что любая радикальная смена правил игры – это прежде всего ответственность. За себя и за свою команду. И это бесспорно преодоление тяжелого сопротивления старых ярых коррупционеров на местах, которые буквально спрессованы в прочные кланы и региональные мафии", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет не только о выборах в органы местного самоуправления. А также о возможности "перезагрузить наши традиционные социальные отношения, в которых годами работало правило: коррумпированному меньшинству закон не писан, а большинству – нищета, несправедливость, обман".

"Речь сейчас о том, куда мы все-таки хотим в итоге дойти? И хотим ли? Или уже сломались на полпути? Но разве настоящие изменения могут произойти без выигрыша, без победы, без веры в себя? Вот почему необходимо, чтобы блестели глаза. Чтобы вопреки. Чтобы все вокруг видели желание идти и бороться. По-другому никак. Да, я прекрасно понимаю, что "не все, не сразу и не быстро". И что есть ошибки. И что бывают у нас ошибки в людях, в кандидатах, в депутатах. Но сильным считается тот, кто не ошибается, а тот, кто эти ошибки признает и исправляет. Или мы живем в идеальном мире? А если нет, тогда быстро исправляем ошибки и движемся вперед", – отметил президент.

Он сказал, что всегда старается "максимально широко открывать двери" для прогрессивных изменений и давать шанс. А также брать в свою команду тех, кто готов работать и отвечать за сделанное.

"Берите и делайте. И отвечайте. Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность. Просто нужно работать в режиме "24/7" и постоянно доказывать людям свою полезность", – добавил Зеленский.

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника Порошенко – 24,45%. До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии "Квартал 95".

Президент неоднократно столкивался с критикой в отношении его кадровой политики.

Очередные местные выборы состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводили с 12-го по 15 сентября, на ближайших выборах в областные советы кандидатов от "Слуги народа" готовы поддержать 16% респондентов, которые намерены принять участие в голосовании и определились с выбором. В тройке лидеров также "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,9%) и "Европейская солидарность" (11,3%).