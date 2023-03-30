Зеленский, рыбалка с Путиным, две гранаты в кармане, россияне на развалинах Харькова. Интервью Гордона с Комаровским. Видео

Гордон и Комаровский обсуждали ситуацию на фронте и то, какой будет Украина после победы Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Комаровский говорил о:

начале войны и о том, почему Россия ее развязала;

отношении харьковчан к президенту России Владимиру Путину и россиянам до войны и сейчас;

том, могут ли российские оккупанты захватить Харьков и возвращаются ли туда жители, которые выехали в начале полнома с штабного вторжения;

Путине и о том, готов ли поехать с ним на рыбалку;

российском обществе и о том, почему оно поддерживает войну;

российских пропагандистах и их роли в развязывании войны;

президенте Украины Владимире Зеленском;

главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном;

коррупции и воровстве как главных вызовах послевоенной Украины;

победе Украины и буме рождаемости после войны.

"Я никогда не верил, что Украина падет, и морально готовил себя к партизанщине", – сказал во время интервью Комаровский.

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.