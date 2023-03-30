Зеленский, рыбалка с Путиным, две гранаты в кармане, россияне на развалинах Харькова. Интервью Гордона с Комаровским. Видео

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Комаровский говорил о:
- начале войны и о том, почему Россия ее развязала;
- отношении харьковчан к президенту России Владимиру Путину и россиянам до войны и сейчас;
- том, могут ли российские оккупанты захватить Харьков и возвращаются ли туда жители, которые выехали в начале полномасштабного вторжения;
- Путине и о том, готов ли поехать с ним на рыбалку;
- российском обществе и о том, почему оно поддерживает войну;
- российских пропагандистах и их роли в развязывании войны;
- президенте Украины Владимире Зеленском;
- главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном;
- коррупции и воровстве как главных вызовах послевоенной Украины;
- победе Украины и буме рождаемости после войны.
"Я никогда не верил, что Украина падет, и морально готовил себя к партизанщине", – сказал во время интервью Комаровский.
Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.
С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.
В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.