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Зеленский, рыбалка с Путиным, две гранаты в кармане, россияне на развалинах Харькова. Интервью Гордона с Комаровским. Видео

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Гордон и Комаровский обсуждали ситуацию на фронте и то, какой будет Украина после победы
Гордон и Комаровский обсуждали ситуацию на фронте и то, какой будет Украина после победы
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с украинским врачом-педиатром, телеведущим Евгением Комаровским.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Комаровский говорил о:

  • начале войны и о том, почему Россия ее развязала;
  • отношении харьковчан к президенту России Владимиру Путину и россиянам до войны и сейчас;
  • том, могут ли российские оккупанты захватить Харьков и возвращаются ли туда жители, которые выехали в начале полномасштабного вторжения; 
  • Путине и о том, готов ли поехать с ним на рыбалку
  • российском обществе и о том, почему оно поддерживает войну;
  • российских пропагандистах и их роли в развязывании войны;
  • президенте Украины Владимире Зеленском;
  • главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном;
  • коррупции и воровстве как главных вызовах послевоенной Украины;
  • победе Украины и буме рождаемости после войны. 

"Я никогда не верил, что Украина падет, и морально готовил себя к партизанщине", – сказал во время интервью Комаровский. 

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

С 1991-го по 2000 год был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы.

В 2006 году открыл консультативный медицинский центр "Клиником" в Харькове.

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Харьков, Евгений Комаровский, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный
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