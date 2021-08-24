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Зеленский: Украина должна пройти пять этапов для создания новой операционной системы государства

Зеленский: Эти пять пунктов то, что принесет пользу каждому нашему гражданину
Зеленский: Эти пять пунктов – то, что принесет пользу каждому нашему гражданину
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Украина должна пройти пять этапов для создания новой операционной системы государства. Такое мнение в колонке для LB.ua выразил президент Украины Владимир Зеленский.

"Ключевая задача для каждого государства: уметь адаптироваться. И нам для этого нужна совершенно другая операционная система государства – не та, которую оставили те, кто был вчера и позавчера, даже если им что-то и удавалось", – считает Зеленский.

Первым этапом, на его взгляд, должна стать дебюрократизация.

"Может возникнуть вопрос: почему именно это является приоритетом? Потому что коридоры власти и кабинеты чиновников – это то пространство, в котором могут погибнуть даже самые нужные обществу идеи. И это то пространство, в котором всегда рождается коррупция. В итоге это то, что дает негатив всем сторонам общественной жизни", – пояснил президент.

Второй этап, по его словам, – это выход на новый уровень национальной безопасности.

"Благодаря нашему стратегическому сотрудничеству с Турцией, Великобританией, США и другими партнерами в Альянсе мы уже усиливаем оборонный потенциал страны так, как, например, в 2014 году и мечтать не могли. Уже строим новый флот нашего государства. Новое военное командование, которое сформировалось уже после советского времени, обеспечит и то, чтобы каждый украинский военнослужащий четко осознавал, какую перспективу он имеет в нашей армии – профессиональную и социальную", – отметил Зеленский.

Третьим этапом он видит усиление внешней политики страны.

"Двустороннее сотрудничество Украины с Турцией, Канадой, Японией, Индией и другими мощными странами... Все это может дать и уже дает Украине конкретную пользу", – считает глава государства.

Четвертым этапом, по мнению президента, должно стать развитие экономических отношений параллельно с прогрессом инфраструктуры и социальных связей.

"Должны быть обязательно обеспечены развитие систем связи и переход промышленности и энергетики на новый технологический уровень", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что пятым этапом будут новые подходы и конкретные инвестиции в горизонтальные связи внутри страны.

"Эти пять пунктов – то, что принесет пользу каждому нашему гражданину. И будущим поколениям нашего народа. Конечно, этими пунктами работа не ограничивается. Но это фундамент. На котором будут работать еще много президентов независимой, сильной и европейской Украины", – резюмировал Зеленский.

Контекст:

24 августа Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. В Киеве сегодня запланирован ряд мероприятий. В частности, состоялся военный парад

Теги: Украина, коррупция, инвестиции, промышленность, оборона, Владимир Зеленский, безопасность, власть, инфраструктура, сотрудничество, операционная система
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