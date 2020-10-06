Зеленский: Украина ни на что никогда не променяет свою независимость

Россия рассчитывала, что русскоязычные регионы Украины поддержат ее план раскола государства, однако этого не произошло из-за патриотизма русскоязычных украинцев. Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe высказал мнение, что Кремль допустил ошибку в попытке реализовать в Украине свой план по возвращению СССР. Стенограмму интервью опубликовал сайт президента Украины.

"В Кремле есть желание вернуть назад Советский Союз. Мы это прекрасно понимаем. Всегда есть два "слабых места", на которых базируется информационная политика, – это религия и язык. Эти вещи или объединяют, или раскалывают общество. Есть такая политика Российской Федерации", – отметил Зеленский.

Он напомнил, что Украина – демократическое, либеральное, унитарное государство, где государственным языком является украинский. При этом многие люди говорят на русском, польском, венгерском, румынском и болгарском языках.

"Вокруг языка никто не будет объединяться, и это уже говорили в начале войны, когда оккупировали Донбасс. Всем казалось, что, например, в Днепре и Днепропетровской области, где большинство людей говорит на русском языке, тоже присоединяться к российской политике, к эскалации конфликта и к расколу в Украине. Это регион, в котором я родился. И хочу сказать, что там живут большие патриоты Украины. Это была большая, трагическая ошибка Кремля в отношении нашей страны", – сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что ошибочная политика в желании вернуться в Советский Союз довела людей до состояния ненависти.

"Я уверен, этого не произойдет в любом случае. Украина ни на что никогда не променяет свою независимость", – добавил Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.