Зеленский: Украина – в фокусе Китая. Для нас важно, чтобы Китай не выбрал сторону России, "невзирая ни на что"

Об этом 16 ноября на встрече с представителями СМИ, которая транслировалась в YouTube канала "Рада", сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Это говорит о том, что мы в фокусе Китая… стратегически… На уровне посольства они коммуницируют с нами и постоянно показывают, что они за всем следят… и им не все равно. Они заинтересованы в будущем Украины", – отметил президент.

В то же время, по словам Зеленского, у Китая "серьезные исторические отношения" с Россией – "они в разных формата друзья, партнеры", где-то у них есть "противоречивые вопросы".

"Для нас важно, чтобы Китай не выбрал сторону России, невзирая ни на что... Хотелось бы, чтобы Китай имел возможность совпадать со своей исторической мудростью", – подчеркнул президент Украины.