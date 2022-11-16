Зеленский: Украина – в фокусе Китая. Для нас важно, чтобы Китай не выбрал сторону России, "невзирая ни на что"

Об этом 16 ноября на встрече с представителями СМИ, которая транслировалась в YouTube канала "Рада", сказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Это говорит о том, что мы в фокусе Китая… стратегически… На уровне посольства они коммуницируют с нами и постоянно показывают, что они за всем следят… и им не все равно. Они заинтересованы в будущем Украины", – отметил президент.
В то же время, по словам Зеленского, у Китая "серьезные исторические отношения" с Россией – "они в разных формата друзья, партнеры", где-то у них есть "противоречивые вопросы".
"Для нас важно, чтобы Китай не выбрал сторону России, невзирая ни на что... Хотелось бы, чтобы Китай имел возможность совпадать со своей исторической мудростью", – подчеркнул президент Украины.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая относительно войны РФ против Украины более выгодна Киеву, чем Москве.
По мнению посла США в Украине в 2003–2006 годах Джона Хербста, глава КНР Си Цзиньпин, вероятно, сожалеет о поддержке президента РФ Владимира Путина. "Я думаю, что Китай послал России месседж не использовать ядерное оружие и как-то пытается направить Путина в правильном направлении", – сказал Хербст 19 октября.
14 ноября в ходе встрече на Бали (Индонезия) в рамках саммита G20 президент США Джо Байден и Си Цзиньпин заявили о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия в Украине.