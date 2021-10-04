Зеленский укрепил лидерство в президентском рейтинге – опрос

Если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, Зеленского поддержали бы 32% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.
Как отмечают социологи, за последние три месяца Зеленский укрепил лидерство в рейтинге на 2 процентных пункта.
Второе и третье места делят пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко и сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – их готовы поддержать по 12% респондентов.
Далее идут нардеп и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (11%), экс-глава СБУ, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (8%) а также бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман и лидер партии "Наши" Евгений Мураев – по 7%.
Рейтинг остальных политиков – менее 5%.
Опрос проводился с 18-го по 28 сентября по всей Украине. Всего опрошено 2400 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.
Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.
Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.