Зеленский уволил посла Украины в Австралии

Причины увольнения в документе не указаны.

Кулиничу 68 лет, он работал послом Украины в Австралии с 7 ноября 2015 года.

Контекст:

6 октября Зеленский провел ряд перестановок в дипломатических структурах Украины за рубежом.

Причины кадровых изменений в указах не упомянуты, однако, комментируя смену посла Украины в Вашингтоне в начале 2021 года, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква напоминал, что, согласно принципу ротации, средний срок работы посла в одной стране – около пяти лет.

Решение об увольнении старых и назначении новых послов принимает президент Украины по представлению главы МИД, поясняли в МИД. Все кандидаты в послы Украины проходят спецпроверку в компетентных органах.