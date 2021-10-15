Зеленский в конце октября посетит Великобританию – Пристайко

"В конце этого месяца мы ожидаем визит в Соединенное Королевство высокой делегации во главе с президентом Украины", – отметил посол.

Пристайко также анонсировал встречу между Украиной и Великобританией на уровне министров иностранных дел в рамках стратегического диалога.