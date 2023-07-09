Зеленский: Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, революция

Зеленский затруднился с ответом, почему ЧВК Пригожина не дошла до Москвы Фото: president.gov.ua

"Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, революция", – сказал он.

Речь об этом зашла при обсуждении мятежа Евгения Пригожина, главаря частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией.

Президент Украины, сославшись на данные разведки, отметил, что Пригожин "стал политической фигурой", и затруднился сказать, почему мятежники остановились, не дойдя до Москвы и не встретив по пути "особого сопротивления".

Зеленский развил уже высказанное ранее мнение о том, что мятеж Пригожина показал слабость власти главы Кремля Владимира Путина, отсутствие военной силы внутри РФ и незащищенность российского населения.