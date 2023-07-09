Зеленский: Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, революция

"Есть сигнал, что в России может быть очередной мятеж, революция", – сказал он.
Речь об этом зашла при обсуждении мятежа Евгения Пригожина, главаря частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией.
Президент Украины, сославшись на данные разведки, отметил, что Пригожин "стал политической фигурой", и затруднился сказать, почему мятежники остановились, не дойдя до Москвы и не встретив по пути "особого сопротивления".
Зеленский развил уже высказанное ранее мнение о том, что мятеж Пригожина показал слабость власти главы Кремля Владимира Путина, отсутствие военной силы внутри РФ и незащищенность российского населения.
На фоне конфликта с минобороны РФ 23–24 июня 2023 года Пригожин устроил в России мятеж. Он обвинил российских военных в нанесении удара по тыловому лагерю наемников, а ответственность за это возложил на высшее военное руководство РФ. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".
Пригожин заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но потом передумал и сообщил, что "разворачивает колонны" наемников в обратном направлении. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев.
Путин называл происходящее военным мятежом, а его участников – "предателями", которые совершили ошибку. Против Пригожина открыли уголовное дело, но в итоге основатель ЧВК, как заявляли в Кремле, получил возможность "уйти в Беларусь", а уголовное дело было закрыто.