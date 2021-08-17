Зеленский вызывает негативные эмоции у каждого третьего украинца – опрос

При этом социологи отмечают, что в ходе опроса, проведенного в начале марта, так ответили 38,7% граждан.

28,7% респондентов сказали, что глава государства вызывает у них в равной мере как негативные, так и позитивные эмоции. В марте так считали 26% опрошенных.

В основном позитивные эмоции президент вызывает у 19,2% украинцев (в марте – 18,5%).

В то же время 13,9% опрошенных заявили, что, как правило, никаких эмоций Зеленский у них не вызывает (в марте – 13,2%).

Еще 4,5% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.