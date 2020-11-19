Зеленский заявил, что санкции за нарушение карантина будут одинаковыми для всех, в том числе для владельца клуба "5 элемент". Порошенко ответил

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя штраф, выписанный за нарушение "карантина выходного дня" киевскому спортивному клубу "5 элемент", который связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко, заявил, что власти не будут действовать по принципу: друзьям – все, а врагам – локдаун. Порошенко ответил главе государства.

Зеленский: Вы уже получили один штраф, продолжите работу в выходные – будет еще один Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам, которое было опубликовано 18 ноября в Facebook, заявил, что эффективность локдауна выходного дня будет зависеть не только от власти, но и от бизнеса.

"Уже факт, что количество контактов резко снизилось. К сожалению, есть те, кто считает, что решение правительства [о "карантине выходного дня"] можно не выполнять. Я смотрел сюжет о работе клуба, который принадлежит сыну одного из полицейских начальников. Уже сегодня его уволили из Национальной полиции. Благодарю руководство Нацполиции и МВД за оперативную и справедливую реакцию. Закон в Украине должен быть один для всех", – сказал глава государства.

Он отметил, что власти не будут действовать по принципу: друзьям – все, а врагам – локдаун.

"Санкции за нарушение карантина выходного дня будут одинаковы для всех. Это касается и собственника фитнес-клуба "5 элемент". С одной стороны, вы кричите, что ситуация с распространением COVID-19 критична, с другой – вы этому способствуете. Вам надо решить, вы или спасатель, или коммерсант обычный", – отметил Зеленский.

Он посоветовал Порошенко не тратить деньги на ботофермы, которые будут писать о преследовании оппозиции, а использовать их на выплату штрафов.

"Вы уже получили один штраф, продолжите работу в выходные – будет еще один. Они будут продолжаться, пока не научитесь уважать закон. Надо будет 100 штрафов – будет 100. Таким образом мы вернем в бюджет все, что вы украли за предыдущие годы", – сказал Зеленский.

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал заявление Зеленского в Facebook.

"Это уже агония, Владимир Александрович. А о "вернуть украденное из бюджета", здесь вы абсолютно правы. Ваш министр [Игорь] Уманский как раз сегодня рассказал о вашем большом воровстве", – отметил Порошенко.

15 ноября полиция выписала штраф киевскому спортивному клубу "5 элемент", который связывают с пятым президентом Украины Петром Порошенко, из-за работы во время "карантина выходного дня".

За сутки в Украине зафиксировали 999 нарушений карантина, больше всего во Львовской и Днепропетровской областях, сообщили в Национальной полиции Украины 15 ноября.

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Деньги из фонда борьбы с COVID-19, выделенные на строительство дорог, присвоили шесть компаний, которые постоянно выигрывают тендеры в программе "Большого строительства", об этом заявил бывший советник главы Офиса президента Украины и экс-министр финансов Игорь Уманский.