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"Зеленскому сказали: "Этот человек сделал двух президентов, вы ждете третьего?" Луценко рассказал о службе в ВСУ и как его "по указанию" выводили из Бахмута

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Луценко: Конечно, с самого начала можно было бы прикрыться инвалидностью, возрастом, еще чем-то, но я считал, что человек, который 20 лет говорит о ЕС и НАТО, должен быть на этой войне
Луценко: Конечно, с самого начала можно было бы прикрыться инвалидностью, возрастом, еще чем-то, но я считал, что человек, который 20 лет говорит о ЕС и НАТО, должен быть на этой войне
Фото: Юрій Луценко / Facebook

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью "Бабелю", которое вышло 7 июля, рассказал, что в феврале 2022 года записался в территориальную оборону и пошел защищать Украину как доброволец.

"С февраля по март мы обороняли Киев, была служба под Ирпенем. С апреля по август – служба на административной границе Николаевской и Херсонской областей, после этого короткая служба в Каневе. И здесь есть важный момент для всей этой истории. В Каневе я понял, что могу служить только на передовой. Потому что идти по довольно мирному городу и объяснять всем, что я там делаю в военной форме, не доставляло мне никакого удовольствия. Я не понимал своей роли в тылу", – рассказал он. 

В сентябре, по словам Луценко, он обратился к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному с просьбой, чтобы его перевели на фронт. 

"Я был не один, речь шла о взводе БПЛА, командиром которого является широко известный Роберт Мадяр Броуди. Нас было 26 человек, и Залужный, когда ему принесли проект этого приказа [о переводе], приказал позвонить и спросить, действительно ли Луценко готов служить в Бахмуте. Я сказал, что это лучшее назначение и я очень благодарен", – продолжил он. 

Позже, уже находясь в Бахмуте, как рассказал экс-генпрокурор, он получил звание капитана. После публикаций в СМИ о новом звании Луценко было указание высшего политического руководства Украины "немедленно отозвать" его с фронта. 

"История была смешной, потому что президент [Украины Владимир Зеленский] как раз вернулся с пресс-конференции, где недобитые оппозиционные каналы задали ему неприятные вопросы. Он был раздражен, а помощники показали ему эту новость и сказали: "Этот человек сделал уже двух президентов, вы ждете третьего?" Короче говоря, через 19 часов я уже был в Киеве, в распоряжении командующего ТрО, без права выезда из города", – добавил политик. 

Кто подразумевался под словами о третьем президенте, политику, как он сказал, неизвестно. 

По словам Луценко, после указания руководства страны он прибыл в свой батальон и отправился в Киев, но не мог попасть в распоряжение командующего, так как "на проходной его не пускали". 

"Так продолжалось 29 дней. Тем временем мой батальон из Канева отправили в Бахмут. Там в первые дни закончились дроны, и батальон ТрО остался фактически без глаз. Были тяжелые уличные бои. Наш батальон удерживал ползавода, другую половину – орки, и российская десантура штурмовала вчерашних воспитателей детсада, графических дизайнеров, агрономов, которые полтора дня сражались без дронов. Мне сносило башку от отчаяния, но настал 30-й день, и я написал командующему, что за это время в его распоряжении я не получил никакой задачи, поэтому считаю выплату мне денежного содержания граничащей с ч. 2 ст. 191 (хищение бюджетных средств в особо крупных размерах). Честно говоря, взял на пушку, но военные очень не любят связываться с законами и Уголовным кодексом. Через 20 часов я был в Бахмуте", – продолжил он.

Еще месяц батальон, в котором служил Луценко, воевал в Бахмуте, а потом был выведен по ротации обратно в Канев. 

На тот момент, по словам генпрокурора, его здоровье "уже давало о себе знать". 

Он попал в больницу с обострением панкреатита, и там обнаружили проблему с плечом, из-за которой Луценко потребовалась операция. После операции в медкарте политика сделали соответствующую запись, также там указали, что у него есть инвалидность из-за онкологии. Вывод медико-санитарной экспертной комиссии (МСЭК) об этой группе инвалидности у Луценко с конца 2022 года. Он говорит, что не показывал этот документ в армии.

"Вывод МСЭК у меня с конца 2022 года, но я его никому не показывал. Как только армия узнает об инвалидности бойца, она отправляет его на военно-врачебную комиссию. Потому без моего заявления командир отправил меня на ВВК в центральный госпиталь Киева, где я в общей очереди прошел все необходимые консультации, проверки, обследования. В результате этого меня сочли непригодным к военной службе со снятием с военного учета", – добавил Луценко. 

По его словам, в этом заключении – старые болезни, которые были до службы на фронте. 

В ответ на комментарий, что его должны были не принять с этими болезнями, Луценко сказал: "А 24 февраля спрашивали? В ТрО не проходили никакой ВВК, там писали заявление". 

При переводе из ТрО в ВСУ комиссия не предусмотрена, добавил он. 

"Конечно, с самого начала можно было бы прикрыться инвалидностью, возрастом, еще чем-то, но я считал, что человек, который 20 лет говорит о ЕС и НАТО, должен быть на этой войне, потому что он за независимость и Европу. Для меня это было важно", – подчеркнул Луценко. 

Контекст:

Луценко родился в 1964 году в Ровно. В 20052006-м и 20072010 годах был министром внутренних дел Украины, в 20162019 годах занимал должность генерального прокурора. Трижды избирался народным депутатом Украины.

В 2020 году Луценко сообщал, что лечится от рака

5 июля 2023 года Луценко рассказал, что вынужден уйти из армии в связи с инвалидностью. После этого в сети разгорелся скандал: часть пользователей обвиняла Луценко во лжи, другие поддерживали его

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Юрий Луценко, армия, Канев, больница, инвалидность, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, болезнь
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