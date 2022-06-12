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Жданов: С 2015 года Гособоронзаказ страны проваливали ежегодно. Военный бюджет был на уровне проедания

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Жданов считает низким техническое оснащение ВСУ
Жданов считает низким техническое оснащение ВСУ
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Наступательные возможности Вооруженных сил Украины ограничены их низким техническим оснащением. Такое мнение украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос о возможности деоккупации Херсонской области.

"Мы на сегодняшний день не можем проводить наступательные или контрнаступательные операции ввиду низкого технического оснащения Вооруженных сил Украины, ввиду крайнего дефицита по некоторым вопросам снабжения", – сказал Жданов.

Гордон спросил, в чем проблема, что у украинской армии низкое оснащение.

"Оглянитесь назад и посмотрите просто динамику выполнения Гособоронзаказа начиная с 2015 года. Вот 2014 год я не беру, потому что его там практически не было, это была война, активные боевые действия, а с 2015 года вы увидите, что Гособоронзаказ у нас был провален ежегодно", – ответил эксперт.

Жданов подчеркнул, что все последние годы "военный бюджет [был] на уровне проедания".

"Мы на этот военный бюджет можем только содержать армию, а не переоснащать ее, перевооружать и закупать какие-то новые образцы оружия. А те суммы увеличения, как красиво было, – каждый год на 10%, на 15% увеличивали военный бюджет, но [...] посмотрите индекс инфляции и индекс роста цен, а потом умножьте эти индексы на ту сумму, на которую увеличивается оборонный бюджет. И вы увидите, что восемь лет военный бюджет был абсолютно стабилен, из 5% которого ВСУ получали в лучшее время 2,8% ВВП", – объяснил он.

Эксперт согласился с выводом, что "Украина, по сути, к войне не готовилась".

В качестве примера, как можно было готовиться, Жданов рассказал о создании за три года в Украине "практически с нуля" комплекса оперативно-тактических ракет с дальностью пуска 300 км.

"Какие были проблемы закупить для Вооруженных сил Украины хотя бы одну, хотя бы две бригады ракет? [...] Никаких проблем", – считает он.

Жданов подчеркнул, что в Украине "прекрасный" военно-промышленный комплекс и "прекрасная школа".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В декабре 2021 года министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что по состоянию на 1 декабря Гособоронзаказ выполнен на 85% (на 15,5 млрд грн из запланированных 23,1 млрд), и выражал надежду, что за оставшееся время средства будут "максимально эффективно использованы".

3 декабря в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде Резников предлагал создать в структуре украинского оборонного ведомства аналог агентства НАТО по обеспечению и закупкам (NSPA).

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Украина, оружие, инфляция, война, ВВП, бюджет, военные, украинский военный, ВСУ, наступление, война России против Украины, ракеты, Олег Жданов, гособоронзаказ
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