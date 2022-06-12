Жданов: С 2015 года Гособоронзаказ страны проваливали ежегодно. Военный бюджет был на уровне проедания

"Мы на сегодняшний день не можем проводить наступательные или контрнаступательные операции ввиду низкого технического оснащения Вооруженных сил Украины, ввиду крайнего дефицита по некоторым вопросам снабжения", – сказал Жданов.

Гордон спросил, в чем проблема, что у украинской армии низкое оснащение.

"Оглянитесь назад и посмотрите просто динамику выполнения Гособоронзаказа начиная с 2015 года. Вот 2014 год я не беру, потому что его там практически не было, это была война, активные боевые действия, а с 2015 года вы увидите, что Гособоронзаказ у нас был провален ежегодно", – ответил эксперт.

Жданов подчеркнул, что все последние годы "военный бюджет [был] на уровне проедания".

"Мы на этот военный бюджет можем только содержать армию, а не переоснащать ее, перевооружать и закупать какие-то новые образцы оружия. А те суммы увеличения, как красиво было, – каждый год на 10%, на 15% увеличивали военный бюджет, но [...] посмотрите индекс инфляции и индекс роста цен, а потом умножьте эти индексы на ту сумму, на которую увеличивается оборонный бюджет. И вы увидите, что восемь лет военный бюджет был абсолютно стабилен, из 5% которого ВСУ получали в лучшее время 2,8% ВВП", – объяснил он.

Эксперт согласился с выводом, что "Украина, по сути, к войне не готовилась".

В качестве примера, как можно было готовиться, Жданов рассказал о создании за три года в Украине "практически с нуля" комплекса оперативно-тактических ракет с дальностью пуска 300 км.

"Какие были проблемы закупить для Вооруженных сил Украины хотя бы одну, хотя бы две бригады ракет? [...] Никаких проблем", – считает он.

Жданов подчеркнул, что в Украине "прекрасный" военно-промышленный комплекс и "прекрасная школа".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube