Facebook и Instagram запускают платную подписку для подтверждения аккаунтов

"На этой неделе мы начинаем внедрять Meta Verified – услугу по подписке, которая позволяет вам подтвердить свою учетную запись с помощью государственного удостоверения личности, получить синюю галочку, дополнительную защиту от выдающих себя за вас аккаунтов, и прямой доступ к службе поддержки", – написал он.

По его словам, новая функция направлена на повышение подлинности и безопасности всех наших сервисов. Стоимость Meta Verified составляет $11,99 в месяц в компьютерной версии, или $14,99 на iOS.

На этой неделе компания начнет внедрение в Австралии и Новой Зеландии, а в ближайшее время – и в других странах.