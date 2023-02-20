Facebook и Instagram запускают платную подписку для подтверждения аккаунтов

"На этой неделе мы начинаем внедрять Meta Verified – услугу по подписке, которая позволяет вам подтвердить свою учетную запись с помощью государственного удостоверения личности, получить синюю галочку, дополнительную защиту от выдающих себя за вас аккаунтов, и прямой доступ к службе поддержки", – написал он.
По его словам, новая функция направлена на повышение подлинности и безопасности всех наших сервисов. Стоимость Meta Verified составляет $11,99 в месяц в компьютерной версии, или $14,99 на iOS.
На этой неделе компания начнет внедрение в Австралии и Новой Зеландии, а в ближайшее время – и в других странах.
Такой шаг последовал вскоре за аналогичным решением Twitter. В конце октября новый владелец соцсети Илон Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.