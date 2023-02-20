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Facebook и Instagram запускают платную подписку для подтверждения аккаунтов

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Стоимость подписки для компьютерной версии и iOS будет различаться
Стоимость подписки для компьютерной версии и iOS будет различаться
Фото: depositphotos.com

Компания Meta запустит сервис платной подписки, который позволит пользователям Facebook и Instagram подтверждать свои учетные записи за плату. Об этом объявил 19 февраля исполнительный директор Meta Марк Цукерберг.

"На этой неделе мы начинаем внедрять Meta Verified – услугу по подписке, которая позволяет вам подтвердить свою учетную запись с помощью государственного удостоверения личности, получить синюю галочку, дополнительную защиту от выдающих себя за вас аккаунтов, и прямой доступ к службе поддержки", – написал он.

По его словам, новая функция направлена на повышение подлинности и безопасности всех наших сервисов. Стоимость Meta Verified составляет $11,99 в месяц в компьютерной версии, или $14,99 на iOS.

На этой неделе компания начнет внедрение в Австралии и Новой Зеландии, а в ближайшее время – и в других странах.

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Контекст:

Такой шаг последовал вскоре за аналогичным решением Twitter. В конце октября новый владелец соцсети Илон Маск решил сделать верификацию аккаунтов, которая ранее была бесплатной, платной. Эта функция вошла в перечень дополнительных возможностей платной подписки Twitter Blue.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Facebook, Австралия, Марк Цукерберг, компьютеры, Instagram, соцсети, безопасность, iOS, соцсеть, Meta
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