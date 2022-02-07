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Meta может закрыть Facebook и Instagram в Европе

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Причина заявления Meta европейские правила, которые не позволяют компании хранить данные европейцев на американских серверах
Причина заявления Meta – европейские правила,  которые не позволяют компании хранить данные европейцев на американских серверах
Фото: depositphotos.com

Компания Meta может остановить работу соцсетей Facebook и Instagram в Европе из-за спора о месте хранения персональных данных пользователей. Об этом 6 февраля написало издание Mashable, ссылаясь на ежегодный отчет компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В отчете Meta излагает сценарий, при котором компании придется полностью прекратить работу Instagram и Facebook в Европе. Причина – европейские правила использования данных, которые не позволяют Meta хранить данные европейцев на американских серверах.

В компании Meta говорят, что возможность обрабатывать пользовательские данные между странами имеет решающее значение для ее бизнеса как в плане работы, так и для таргетинга рекламы.

Европейские же законы, направленные на защиту конфиденциальности пользователей путем хранения данных пользователей в пределах юрисдикции ЕС, сделали предыдущие способы обработки информации недействительными. А поскольку Meta не смогла заключить новые соглашения об обмене данными, то она рассматривает вариант прекращения работы Facebook и Instagram в Европе.

"Если мы не можем передавать данные между странами и регионами, в которых мы работаем, или если нам запрещено обмениваться данными между нашими продуктами и услугами, это может повлиять на нашу способность предоставлять наши услуги", – говорится в заявлении компании.

В отчете Meta пишет, что надеется заключить новые соглашения в 2022 году. Но если этого не произойдет, то компания, вероятно, не сможет "предлагать ряд своих наиболее важных продуктов и услуг, включая Facebook и Instagram, в Европе".

Контекст:

В сентябре 2021 года компания Facebook инвестировала $50 млн в создание "метавселенной" – нового этапа "взаимосвязанного виртуального опыта с использованием таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность". В компании считают, что "метавселенная" может помочь "открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям".

17 октября корпорация Facebook Inc. заявила о намерении в течение следующих пяти лет нанять 10 тыс. работников в странах Европейского союза для создания собственной "метавселенной". 

28 октября компания Facebook сменила название на Meta, при этом ее корпоративная структура не изменится. Компания продолжит работать над соцсетью Facebook, сервисами Instagram и WhatsApp, разрабатывая при этом "метавселенную". 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Facebook, Instagram, соцсети, Европа, Meta
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