Meta закрывает Express Wi-Fi – программу доступного интернета для развивающихся стран

Программа Express Wi-Fi для общедоступного доступа к интернету была запущена в 2016 году Фото: EPA

За более чем пять лет работы компания расширила общий доступ к Wi-Fi для людей в более чем 30 странах с помощью платформы Express Wi-Fi.

"Мы завершаем нашу работу над этой программой, чтобы сосредоточиться на разработке других проектов", – объяснили в Meta.

В компании напомнили, что запущенная в 2016 году платформа Express Wi-Fi позволила операторам мобильной и спутниковой связи, а также интернет-провайдерам строить, развивать и монетизировать свой бизнес, предоставляя клиентам быстрый, доступный и надежный доступ в интернет через Wi-Fi.

"Когда мы завершим нашу работу над программой, будем тесно сотрудничать с партнерами Express Wi-Fi, чтобы минимизировать влияние на их бизнес и возможности подключения их клиентов", – обещают в Meta.