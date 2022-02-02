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Meta закрывает Express Wi-Fi – программу доступного интернета для развивающихся стран

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Программа Express Wi-Fi для общедоступного доступа к интернету была запущена в 2016 году
Программа Express Wi-Fi для общедоступного доступа к интернету была запущена в 2016 году
Фото: EPA

Компания Meta приняла решение закрыть программу Express Wi-Fi, целью которой было обеспечение развивающихся стран доступным скоростным интернетом. Об этом 31 января сообщается на странице компании в Facebook.

За более чем пять лет работы компания расширила общий доступ к Wi-Fi для людей в более чем 30 странах с помощью платформы Express Wi-Fi.

"Мы завершаем нашу работу над этой программой, чтобы сосредоточиться на разработке других проектов", – объяснили в Meta.

В компании напомнили, что запущенная в 2016 году платформа Express Wi-Fi позволила операторам мобильной и спутниковой связи, а также интернет-провайдерам строить, развивать и монетизировать свой бизнес, предоставляя клиентам быстрый, доступный и надежный доступ в интернет через Wi-Fi.

"Когда мы завершим нашу работу над программой, будем тесно сотрудничать с партнерами Express Wi-Fi, чтобы минимизировать влияние на их бизнес и возможности подключения их клиентов", – обещают в Meta.

Контекст:

Express Wi-Fi – это подразделение Facebook Connectivity, группы глобальных инициатив Meta по подключению к интернету, которое сотрудничает с операторами мобильных сетей и интернет-провайдерами для предоставления доступа в интернет через общедоступные точки доступа Wi-Fi, сообщается на сайте программы.

В сентябре 2021 года компания Facebook инвестировала $50 млн в создание "метавселенной" – нового этапа "взаимосвязанного виртуального опыта с использованием таких технологий, как виртуальная и дополненная реальность". В компании считают, что "метавселенная" может помочь "открыть доступ к новым творческим, социальным и экономическим возможностям".

17 октября корпорация Facebook Inc. заявила о намерении в течение следующих пяти лет нанять 10 тыс. работников в странах Европейского союза для создания собственной "метавселенной".

28 октября компания Facebook сменила название на Meta. Ее основатель Марк Цукерберг заявил, что Meta объединяет под одним новым брендом все приложения и технологии.

Теги: интернет, Facebook, Wi-Fi, Meta
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