Призовой фонд – миллион гривен. Минцифры просит взломать приложение "Дія"

Министерство цифровой трансформации Украины объявило о запуске багбаунти по поиску уязвимостей в приложении "Дія". Хакерам предложат взломать тестовое приложение, которое не содержит персональных данных.

Багбаунти проведут для белых хакеров со всего мира на платформе Bugcrowd Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Министерство цифровой трансформации Украины заплатит 1 млн грн за найденные уязвимости в мобильном приложении "Дія". Об этом 27 ноября в Facebook написал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров

По его словам, багбаунти планируют провести для белых хакеров со всего мира на платформе Bugcrowd.

"Это одна из самых известных международных компаний, специализирующаяся на кибербезопасности и багбаунти-программах", – сообщил глава Минцифры.

Призовой фонд составит 1 млн грн. Награды распределят по пяти категориями уязвимостей – от наименее до наиболее опасных.

"Грозит ли багбаунти приложению "Дія"? Нет. Белые хакеры будут ломать тестовое приложение. Мы создадим отдельную среду для поиска багов, которая не будет содержать персональных данных", – подчеркнул Федоров.

Прием заявок на участие в багбаунти откроют в декабра. Сейчас обсуждаются правила конкурса, условиях участия и классификации типов уязвимостей по категориям.

Федоров сообщил, что «Дія» прошла два международных теста на защищенность и соответствует украинским стандартам.

Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля. Изначально в нем были доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (корректно отображаются документы, выданные после 2014 года; если документы выданы раньше, скорее всего, их придется заменить).

В апреле в приложении "Дія" появились цифровые паспорта (заграничный биометрический и внутренний паспорта в виде ID-карты). В октябре приложение получило обновление – кроме прочего, в нем теперь есть свидетельство о рождении ребенка и возможность уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.