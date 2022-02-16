С украинским спутником "Січ-2-30" установлена стабильная связь – нардеп Грищук

Нардеп отметил, что произошла постоянная связь (или их серия) со спутником, в результате чего удалось определить его как один из космических объектов, который до этого имел только условное название. В каталоге спутник указывается как космический объект 51030 с предыдущим названием Object AY.

Спутник можно обнаружить с помощью сервиса Celestrak, он отображается с названием Sich-2-30.

"Таким образом, продолжаются летно-конструкторские испытания спутника дистанционного зондирования Земли "Січ-2-30", которые должны завершиться в середине марта", – добавил Грищук.