С украинским спутником "Січ-2-30" установлена стабильная связь – нардеп Грищук

Нардеп отметил, что произошла постоянная связь (или их серия) со спутником, в результате чего удалось определить его как один из космических объектов, который до этого имел только условное название. В каталоге спутник указывается как космический объект 51030 с предыдущим названием Object AY.
Спутник можно обнаружить с помощью сервиса Celestrak, он отображается с названием Sich-2-30.
"Таким образом, продолжаются летно-конструкторские испытания спутника дистанционного зондирования Земли "Січ-2-30", которые должны завершиться в середине марта", – добавил Грищук.
Спутник "Січ-2-30" разрабатывался под названием "Січ-2-1", затем был переименован в "Січ-2-30", поскольку его планировали запустить к 30-летию независимости Украины.
Как говорится на сайте бюро "Южное", аппарат предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров магнитосферы Земли и имеет разрешение 7 м (на один пиксель) при охваченных полосах в 45 км.
13 января "Січ-2-30" запустили с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). На орбиту его вывела многоразовая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Это третий за период независимости и первый за последние 10 лет украинский космический спутник.
Спутник должен выполнять прежде всего гражданские задачи – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий и цифровизации экономики. "При этом он позволит и получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей", уточнял глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.
Стоимость запуска спутника, по словам главы Госкосмоса, без учета расходов на адаптер, транспортировку и услуг на пусковой базе – $1 млн. Тафтай говорил в мае 2021 года, что Украина за пять лет планирует создать свой космодром и вывести на орбиту семь спутников.
Тафтай сообщал 7 февраля, что "Січ-2-30" пребывает в нештатном состоянии в связи с тем, что получал недостаточно солнечной энергии и устойчивую связь с аппаратом установить не удалось.