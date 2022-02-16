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С украинским спутником "Січ-2-30" установлена стабильная связь – нардеп Грищук

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Запуск спутника "Січ-2-30" состоялся 13 января 2022 года
Запуск спутника "Січ-2-30" состоялся 13 января 2022 года
Фото: yuzhnoye.com

В базе данных космических войск США появилась информация об идентификации украинского спутника "Січ-2-30", что свидетельствует об установлении с ним устойчивой связи. Об этом 16 февраля сообщил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук.

Нардеп отметил, что произошла постоянная связь (или их серия) со спутником, в результате чего удалось определить его как один из космических объектов, который до этого имел только условное название. В каталоге спутник указывается как космический объект 51030 с предыдущим названием Object AY.

Спутник можно обнаружить с помощью сервиса Celestrak, он отображается с названием Sich-2-30. 

"Таким образом, продолжаются летно-конструкторские испытания спутника дистанционного зондирования Земли "Січ-2-30", которые должны завершиться в середине марта", – добавил Грищук.

https://www.facebook.com/romagrishchuk/posts/364015015550225

Контекст:

Спутник "Січ-2-30" разрабатывался под названием "Січ-2-1", затем был переименован в "Січ-2-30", поскольку его планировали запустить к 30-летию независимости Украины. 

Как говорится на сайте бюро "Южное", аппарат предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров магнитосферы Земли и имеет разрешение 7 м (на один пиксель) при охваченных полосах в 45 км.

13 января "Січ-2-30" запустили с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). На орбиту его вывела многоразовая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Это третий за период независимости и первый за последние 10 лет украинский космический спутник.

Спутник должен выполнять прежде всего гражданские задачи – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий и цифровизации экономики. "При этом он позволит и получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей", уточнял глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

Стоимость запуска спутника, по словам главы Госкосмоса, без учета расходов на адаптер, транспортировку и услуг на пусковой базе – $1 млн. Тафтай говорил в мае 2021 года, что Украина за пять лет планирует создать свой космодром и вывести на орбиту семь спутников.

Тафтай сообщал 7 февраля, что "Січ-2-30" пребывает в нештатном состоянии в связи с тем, что получал недостаточно солнечной энергии и устойчивую связь с аппаратом установить не удалось

Теги: США, Украина, космос, спутник, Государственное космическое агентство, Укркосмос, Роман Грищук, Владимир Тафтай
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