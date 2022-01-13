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В космос запустили украинский спутник "Січ-2-30", Евросоюз продлил санкции против России. Главное за день

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Украинский спутник запустили с мыса Канаверал в США
Украинский спутник запустили с мыса Канаверал в США
Фото: SpaceX / Twitter

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 13 января.

Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз продлил экономические санкции против России на шесть месяцев. Санкции против отдельных секторов экономики России продлены на шесть месяцев – до 31 июля 2022 года. Решение было принято после оценки выполнения Минских соглашений, которую Европейский совет провел на заседании 16 декабря 2021 года.

Украинский спутник запустили в космос

13 января украинский спутник "Січ-2-30" запустили в 17.26 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). На орбиту его вывела многоразовая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX.

Это первый за 10 лет запущенный в космос украинский спутник. Как отмечает "BBC News Україна", спутник будет выполнять прежде всего гражданские задачи. Речь идет о мониторинге использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий и цифровизации экономики.

В Вене прошло заседание постоянного совета ОБСЕ

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности". Глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

Россия заявила в ОБСЕ о требовании юридически обязывающих гарантий безопасности от США и НАТО, исключающих "любое расширение Альянса и размещение вблизи российских границ ударных систем вооружений".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что во время заседания была высказана консолидированная международная поддержка УкраиныПо его словам, партнеры полностью разделяют позицию Украины, что принципы ОБСЕ, зафиксированные в Хельсинкском заключительном акте, незыблемы, включая право государств свободно выбирать, частью какой организации или союзного договора быть.

За прошлую неделю в мире подтвердили рекордное число случаев COVID-19

За неделю с 3-го по 9 января в мире подтвердили рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

"За прошлую неделю в ВОЗ со всего мира поступила информация о более чем 15 млн новых случаев COVID-19. Это наибольшее за все время количество случаев, выявленных за одну неделю, и мы знаем, что это заниженная оценка", – сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, космос, санкции, ОБСЕ, ВОЗ, Вена, спутник, российская агрессия, Евросоюз, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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