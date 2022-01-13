Украинский спутник "Січ-2-30" сегодня запустят в космос

Старт запланирован на 17.15 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Украинский спутник будет запущен в рамках миссии Transporter 3. На орбиту его выведет многоразовая ракета-носитель Falcon 9. В целом миссия Transporter 3 доставит в космос 105 аппаратов.

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Видео: SpaceX / YouTube