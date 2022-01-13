Украинский спутник "Січ-2-30" сегодня запустят в космос

Старт запланирован на 17.15 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Украинский спутник будет запущен в рамках миссии Transporter 3. На орбиту его выведет многоразовая ракета-носитель Falcon 9. В целом миссия Transporter 3 доставит в космос 105 аппаратов.
Спутник "Січ-2-30" создало украинское конструкторское бюро "Южное". Сначала он разрабатывался под названием "Січ-2-1", затем был переименован в "Січ-2-30", поскольку его планировали запустить к 30-летию независимости Украины.
Как говорится на сайте бюро, этот аппарат предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров магнитосферы Земли и имеет разрешение 7 м (на один пиксел) при охваченных полосах в 45 км.
Это третий за период независимости и первый за последние 10 лет украинский космический спутник. Он получил международную регистрацию в октябре 2021 года.
Стоимость запуска спутника, по словам главы Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая, без учета расходов на адаптер, транспортировку и услуг на пусковой базе – $1 млн.
Тафтай говорил в мае 2021 года, что Украина за пять лет планирует создать свой космодром и вывести на орбиту семь спутников. Он добавил, что спутники будут заниматься зондированием поверхности в целях обороны, экономической безопасности, использования природных ресурсов, предотвращения пожаров, наводнений, прогнозирования урожаев в сельском хозяйстве.