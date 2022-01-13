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Зеленский о запуске "Січ-2-30": С нетерпением ждем первых фото, сделанных новым украинским спутником

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Зеленский: Впервые за 10 лет в космос отправлен украинский спутник "Січ-2-30"
Зеленский: Впервые за 10 лет в космос отправлен украинский спутник "Січ-2-30"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 13 января прокомментировал в Twitter запуск украинского спутника "Січ-2-30".

"Впервые за 10 лет в космос отправлен украинский спутник "Січ-2-30", изготовленный в Днепре в рамках Национальной космической программы. Доставила аппарат ракета от [компании] SpaceX. С нетерпением ждем первых фото, сделанных новым украинским спутником", – заявил президент.

Контекст:

Спутник "Січ-2-30" создало украинское конструкторское бюро "Южное". Сначала он разрабатывался под названием "Січ-2-1", затем был переименован в "Січ-2-30", поскольку его планировали запустить к 30-летию независимости Украины.

Как говорится на сайте бюро, этот аппарат предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров магнитосферы Земли и имеет разрешение 7 м (на один пиксель) при охваченных полосах в 45 км.

Это третий за период независимости и первый за последние 10 лет украинский космический спутник. Он получил международную регистрацию в октябре 2021 года.

Стоимость запуска спутника, по словам главы Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая, без учета расходов на адаптер, транспортировку и услуг на пусковой базе – $1 млн.

Тафтай говорил в мае 2021 года, что Украина за пять лет планирует создать свой космодром и вывести на орбиту семь спутников.

13 января спутник "Січ-2-30" запустили в 17.26 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). На орбиту его вывела многоразовая ракета-носитель Falcon 9.

Как отмечает "BBC News Україна" спутник будет выполнять прежде всего гражданские задачи. Речь идет о мониторинге использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий и цифровизации экономики.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, космос, спутник, SpaceX, Владимир Зеленский
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