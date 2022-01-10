Украина планирует запустить до 2025 года восемь спутников – глава Госкосмоса

Он отметил, что в программе есть три главных направления: создание космических систем наблюдения Земли и ракетной техники, внедрение космических технологий на рынке услуг и масштабные исследования и разработки.

"Конкретнее: восемь украинских спутников на орбите – один аппарат средней пространственной разрозненности, шесть аппаратов – высокой (1 метр) и один – сверхвысокой (0,5 метра)", – объяснил Тафтай.

Также в планах Госкосмоса – создание ракетно-космических комплексов тяжелого класса (Зенит-7Н), ракеты-носителя среднего ("Циклон-4М") и легкого ("Циклон 1") классов и разработка комплекса сверхлегкого класса.