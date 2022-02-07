Есть нештатная ситуация, но она понятная – глава Госкосмоса об украинском спутнике "Січ-2-30"

27 января конструкторское бюро "Южное", разрабатывавшее спутник, информировало, что "Січ-2-30" получал недостаточно солнечной энергии и устойчивую связь с аппаратом установить не удалось.

"Есть нештатная ситуация, но она понятна. Такие ситуации рассчитываются на этапе создания спутников, она не является критичной. Сейчас необходимо закончить летные испытания, которые продолжаются два месяца. После этого, я уверен, спутник будет работать штатно", – прокомментировал Тафтай.

По его словам, над спутником "ведется работа, она плановая, поэтому необходимо некоторое время для завершения".

На вопрос, чем была вызвана нештатная ситуация, глава Госкосмоса ответил, что "там было несколько факторов".

"Это и расположение самого спутника при выведении его, это и количество спутников, которые выводились во время этой миссии, потому что это очень масштабная миссия – 105 спутников было во время миссии Transporter-3. Это также внесло некоторые особенности в работу спутника", – объяснил Тафтай.