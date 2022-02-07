Есть нештатная ситуация, но она понятная – глава Госкосмоса об украинском спутнике "Січ-2-30"

27 января конструкторское бюро "Южное", разрабатывавшее спутник, информировало, что "Січ-2-30" получал недостаточно солнечной энергии и устойчивую связь с аппаратом установить не удалось.
"Есть нештатная ситуация, но она понятна. Такие ситуации рассчитываются на этапе создания спутников, она не является критичной. Сейчас необходимо закончить летные испытания, которые продолжаются два месяца. После этого, я уверен, спутник будет работать штатно", – прокомментировал Тафтай.
По его словам, над спутником "ведется работа, она плановая, поэтому необходимо некоторое время для завершения".
На вопрос, чем была вызвана нештатная ситуация, глава Госкосмоса ответил, что "там было несколько факторов".
"Это и расположение самого спутника при выведении его, это и количество спутников, которые выводились во время этой миссии, потому что это очень масштабная миссия – 105 спутников было во время миссии Transporter-3. Это также внесло некоторые особенности в работу спутника", – объяснил Тафтай.
Спутник "Січ-2-30" разрабатывался под названием "Січ-2-1", затем был переименован в "Січ-2-30", поскольку его планировали запустить к 30-летию независимости Украины.
Как говорится на сайте бюро "Южное", аппарат предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров магнитосферы Земли и имеет разрешение 7 м (на один пиксель) при охваченных полосах в 45 км.
13 января "Січ-2-30" запустили с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). На орбиту его вывела многоразовая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Это третий за период независимости и первый за последние 10 лет украинский космический спутник.
Спутник должен выполнять прежде всего гражданские задачи – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий и цифровизации экономики. "При этом он позволит и получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей", уточнял Тафтай.
Стоимость запуска спутника, по словам главы Госкосмоса, без учета расходов на адаптер, транспортировку и услуг на пусковой базе – $1 млн.
Тафтай говорил в мае 2021 года, что Украина за пять лет планирует создать свой космодром и вывести на орбиту семь спутников.