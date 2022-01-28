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Устойчивая связь с украинским спутником была потеряна, он провел перезагрузку и возвращается в штатное положение – КБ "Южное"

Спутник оказался в положении, в котором получал недостаточно энергии и перешел в энергосберегающий режим
Спутник оказался в положении, в котором получал недостаточно энергии и перешел в энергосберегающий режим
Фото: Yuzhnoye State Design Office / Facebook

Украинский спутник "Січ-2-30", который запустили 13 января, успешно вышел на связь после запуска, но позднее оказался в неудачном положении, получал недостаточно солнечной энергии, и устойчивую связь установить не удалось. Через один-два месяца ситуация должна наладиться, сообщило 27 января конструкторское бюро "Южное", разрабатывавшее спутник.

23 января бывший советник главы Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник заявил в Facebook, что украинский спутник до сих пор не внесен в базу США, куда автоматически попадают все объекты, которые выходят в космическое пространство. Он предположил, что связь со спутником могла быть утрачена. После этого ряд российских СМИ написали, что спутник "потерялся". 

Как пояснили в КБ "Южное", после запуска аппарата с ним была установлена связь и получена телеметрическая информация, подтвердившая работоспособность бортовой аппаратуры.

"Ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время критически важных первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации. Ориентация осталась такой, при которой на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата", – рассказали в бюро.

Однако заложенные в космический аппарат алгоритмы позволили спутнику провести самостоятельную перезагрузку и восстановить свою работоспособность в энергосберегающем режиме. "По результатам последующих сеансов связи отказов бортовой аппаратуры не обнаружено", – подчеркнули разработчики.

По результатам моделирования динамики движения спутника по орбите с учетом в бюро ожидают, что в течение одного-двух месяцев пространственное положение станет благоприятным для накопления электроэнергии, что позволит привести ориентацию к штатной.

"Специалисты Национального центра управления и испытаний космических средств вместе со специалистами ГП "КБ "Южное" обеспечивают связь с космическим аппаратом и анализируют телеметрическую информацию, готовясь к продолжению летных испытаний", – добавили в бюро.

https://www.facebook.com/yuzhnoye/posts/4793580790726652


Контекст:

Спутник "Січ-2-30" разрабатывался под названием "Січ-2-1", затем был переименован в "Січ-2-30", поскольку его планировали запустить к 30-летию независимости Украины. 

Как говорится на сайте бюро, этот аппарат предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров магнитосферы Земли и имеет разрешение 7 м (на один пиксель) при охваченных полосах в 45 км.

13 января украинский спутник "Січ-2-30" запустили в 17.26 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). На орбиту его вывела многоразовая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Это третий за период независимости и первый за последние 10 лет украинский космический спутник.

Спутник будет выполнять прежде всего гражданские задачи – мониторинг использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий и цифровизации экономики. "При этом он позволит и получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей", уточнял глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

Стоимость запуска спутника, по словам главы ГКА, без учета расходов на адаптер, транспортировку и услуг на пусковой базе – $1 млн.

Тафтай говорил в мае 2021 года, что Украина за пять лет планирует создать свой космодром и вывести на орбиту семь спутников.

Теги: космос, спутник, солнечные батареи, КБ , солнечная энергия, запуск
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