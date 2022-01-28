Устойчивая связь с украинским спутником была потеряна, он провел перезагрузку и возвращается в штатное положение – КБ "Южное"

Спутник оказался в положении, в котором получал недостаточно энергии и перешел в энергосберегающий режим Фото: Yuzhnoye State Design Office / Facebook

23 января бывший советник главы Государственного космического агентства Украины Андрей Колесник заявил в Facebook, что украинский спутник до сих пор не внесен в базу США, куда автоматически попадают все объекты, которые выходят в космическое пространство. Он предположил, что связь со спутником могла быть утрачена. После этого ряд российских СМИ написали, что спутник "потерялся".

Как пояснили в КБ "Южное", после запуска аппарата с ним была установлена связь и получена телеметрическая информация, подтвердившая работоспособность бортовой аппаратуры.

"Ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время критически важных первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации. Ориентация осталась такой, при которой на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата", – рассказали в бюро.

Однако заложенные в космический аппарат алгоритмы позволили спутнику провести самостоятельную перезагрузку и восстановить свою работоспособность в энергосберегающем режиме. "По результатам последующих сеансов связи отказов бортовой аппаратуры не обнаружено", – подчеркнули разработчики.

По результатам моделирования динамики движения спутника по орбите с учетом в бюро ожидают, что в течение одного-двух месяцев пространственное положение станет благоприятным для накопления электроэнергии, что позволит привести ориентацию к штатной.

"Специалисты Национального центра управления и испытаний космических средств вместе со специалистами ГП "КБ "Южное" обеспечивают связь с космическим аппаратом и анализируют телеметрическую информацию, готовясь к продолжению летных испытаний", – добавили в бюро.



