"Сигнал устойчивый". Украинский спутник вышел на связь

Спутник запустили в космос 13 января, сейчас с ним установлена устойчивая связь Фото: Володимир Тафтай / Facebook

"В настоящее время с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме", – написал Зеленский.

По его мнению, успешная реализация таких космических проектов "и в дальнейшем будет обеспечивать Украине достойное место среди ведущих космических государств мира, а отечественная аэрокосмическая отрасль будет визитной карточкой нашей страны".

О первом сеансе связи со спутником также сообщил в Facebook глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

"Сигнал есть. Сигнал устойчивый. Поздравляю всех!" – написал он.