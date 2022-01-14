"Сигнал устойчивый". Украинский спутник вышел на связь

"В настоящее время с аппаратом установлена устойчивая связь, все его бортовые системы работают в штатном режиме", – написал Зеленский.
По его мнению, успешная реализация таких космических проектов "и в дальнейшем будет обеспечивать Украине достойное место среди ведущих космических государств мира, а отечественная аэрокосмическая отрасль будет визитной карточкой нашей страны".
О первом сеансе связи со спутником также сообщил в Facebook глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.
"Сигнал есть. Сигнал устойчивый. Поздравляю всех!" – написал он.
Спутник "Січ-2-30" создало украинское конструкторское бюро "Южное". Сначала он разрабатывался под названием "Січ-2-1", затем был переименован в "Січ-2-30", поскольку его планировали запустить к 30-летию независимости Украины.
Как говорится на сайте бюро, этот аппарат предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров магнитосферы Земли и имеет разрешение 7 м (на один пиксель) при охваченных полосах в 45 км.
13 января украинский спутник "Січ-2-30" запустили в 17.26 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). На орбиту его вывела многоразовая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Это третий за период независимости и первый за последние 10 лет украинский космический спутник.
По словам Тафтая, спутник будет выполнять прежде всего гражданские задачи. Речь идет о мониторинге использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий и цифровизации экономики. "При этом он позволит и получать достаточно качественные данные о создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей", уточнял Тафтай.
Стоимость запуска спутника, по словам главы Государственного космического агентства Украины, без учета расходов на адаптер, транспортировку и услуг на пусковой базе – $1 млн.
Тафтай говорил в мае 2021 года, что Украина за пять лет планирует создать свой космодром и вывести на орбиту семь спутников.