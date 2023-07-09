Телескоп James Webb сделал снимки всех четырех планет-гигантов Солнечной системы

Снимок Сатурна был сделан 25 июня, однако потребовалось некоторое время на его обработку. Диск планеты на новом изображении довольно темный, в нем отсутствуют характерные полосы облаков, он выглядит тускло-коричневым. Это связано с длинами волн, в которых телескоп видит Вселенную – ближнем и среднем инфракрасном диапазоне, обычно не видимом для человека. Однако такой диапазон может показать больше информации о космических объектах.
Юпитер был первой из планет-гигантов, заснятых James Webb, а изображения были опубликованы в августе прошлого года. На снимках были зафиксированы "впечатляющие детали, наблюдаемые в турбулентных облаках и штормах планеты", пишет Science Alert. Также на фото можно увидеть некоторые редко наблюдаемые особенности: полярные сияния на полюсах Юпитера, невидимые в оптическом диапазоне, и разреженные кольца планеты.
Снимки Нептуна поступили во второй половине сентября 2022 года. Это первые фото планеты в инфракрасном диапазоне. Фото выявили семь из 14 известных спутников Нептуна и яркие пятна в его атмосфере. Большинство из них – это штормовая активность.
Снимки Урана, опубликованные в апреле 2023 года, выявили 11 из 13 структур невероятной кольцевой системы Урана и необъяснимое свечение атмосферы над полярной шапкой планеты, говорится в публикации.
James Webb – самый большой и самый мощный телескоп, его стоимость – $10 млрд, отмечает "Голос Америки". Этот телескоп наблюдает за объектами в основном в инфракрасном спектре, он примерно в 100 раз более чувствителен, чем его предшественник – космический телескоп Hubble, который 30 лет вращается вокруг Земли на расстоянии 547 км и работает в основном в оптическом и ультрафиолетовом диапазонах волн.
Телескоп James Webb был запущен 25 декабря 2021 года. 7–8 января он развернул свое основное зеркало. 12 июля 2022-го NASA показало первые снимки Вселенной с телескопа James Webb.