Twitter может ввести новую функцию, позволяющую публиковать длинные посты

Вонг обнаружила в соцсети наличие вкладки "Статьи в Twitter". Судя по названию, соцсеть готовит новый расширенный формат публикаций, однако подробности этой функции пока неизвестны.
Также неясно, будут ли эти статьи доступны для всех или ими смогут пользоваться только пользователи с платной подпиской Twitter Blue.
Twitter is working on “Twitter Articles” and the ability to create one within Twitter— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 2, 2022
Possibility a new longform format on Twitter pic.twitter.com/Srk3E6R5sz
Представитель Twitter в комментарии CNET по поводу новой функции сообщил, что соцсеть "всегда ищет новые способы помочь людям начать общение и участвовать в нем" и что вскоре Twitter расскажет больше по этому поводу.
Социальная сеть Twitter была запущена в 2006 году. Она принадлежит компании Twitter Inc., главный офис которой находится в Сан-Франциско.
Изначально в соцсети был лимит на публикацию постов продолжительностью в 140 символов. Затем длину публикаций увеличили до 280 символов.