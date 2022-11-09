147 эпизодов изнасилований и развращения детей. Суд отправил в психбольницу львовского религиозного наставника

Суд вынес решение 2 ноября. Мужчину признали виновным в 147 эпизодах изнасилований и развращений несовершеннолетних. Московченко назначили принудительное лечение в психбольнице с усиленным наблюдением.

"Вынесено определение о применении мер медицинского характера в отношении Романа Московченко. Определение сроком, пока он не вылечится. Если он вылечится, медицинское учреждение дает вывод, что он уже здоров, тогда дело будет снова рассматриваться в суде. Если нет – будет пожизненно", – говорит Румянцева.

Московченко принимал участие в заседаниях суда в режиме видеоконференции из психбольницы. Рядом с ним был врач.

"Его состояние было такое, что он был не способен ничего понимать и отвечать. На экране он был, но не реагировал и на вопросы не отвечал. Он признан невменяемым, поэтому ему назначили законного представителя – его мать. Она всегда была в зале судебного заседания”, – говорит адвокат потерпевших Олег Иванов.

О преступлениях христианского наставника стало известно в 2019 году. Тогда в ОО "Женские перспективы" за психологической помощью обратилась 22-летняя женщина. Она рассказала, что более 10 лет была жертвой сексуального насилия со стороны Московченко. Вскоре девушка обратилась в полицию.

В мае 2020 года во время обыска в доме подозреваемого правоохранители нашли компьютеры, ноутбуки, жесткие диски, флешки с видео и фотографиями детей, а также дневники, где мужчина описывал сексуальные отношения с детьми. Эти записи охватывали период с 2005-го по начало 2020 года.

В июне 2021 года экспертиза установила, что мужчина недееспособен. А уже в августе того же года суд изменил порядок рассмотрения уголовного производства о рассмотрении обвинительного акта по ходатайству о применении принудительных мер медицинского характера.