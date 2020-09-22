25 сотрудников харьковской больницы одновременно написали заявления об уходе после начала приема больных с COVID-19

16 сентября в харьковской больнице №25 начался наплыв пациентов с коронавирусной инфекцией. После этого медработники начали массово увольняться, рассказали в горсовете.

Заявления на увольнение после начала приема пациентов с коронавирусом написали 25 медработников харьковской больницы №25. Об этом 21 сентября рассказала заместитель харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, сообщает Общественное.

По ее словам, 25-я больница принимала пациентов три дня подряд, 16–18 сентября. Опорное медучреждение, рассчитанное на 100 пациентов с COVID-19, приняло 96 больных.

"25 человек на сегодняшний день, я разговаривала с главным врачом, подали заявления на увольнение. Он с ними работает, обсуждает, просит остаться, потому что у нас нет другого выхода. Кадров нет", – сказала Горбунова-Рубан.

По ее словам, в дефиците – медсестры, анестезиологи, терапевты.

"Будем набирать, будем разговаривать, просить, мы же больницу не оставим... Это очень тяжелые моменты, поймите. Люди, которые должны работать с COVID-больными, понимают, что могут заболеть. Они пишут заявления, потому что им страшно за себя, своих близких", – отметила заместитель мэра.

По ее словам, для медперсонала начало работы с инфицированными коронавирусом стало большим стрессом и нагрузкой, хотя при подготовке опорной больницы все выражали готовность работать.

"Во дворе 25-й больницы стояло 63 машины скорой помощи и 15 человек пришли сами по направлениям поликлиник. К сожалению, это было такое дежурство, когда не было поддержки областной инфекционной больницы. И они были один на один с городом, со всего города им везли людей", – сообщила Горбунова-Рубан.

Харьковская область занимает третье место в Украине по количеству заболевших COVID-19 – 15 505. Общее количество случаев COVID-19 в стране достигло 181 237.