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5,8 тыс. пассажиров воспользовались ночными и скоростными поездами за сутки – "Укрзалізниця"

В первый день возобновления железнодорожного сообщения после карантина в Украине поездами дальнего следования воспользовались почти 6 тыс. человек.

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С начала возобновления продажи проездных документов уже продано более 100 тыс. билетов
С начала возобновления продажи проездных документов уже продано более 100 тыс. билетов
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

1 июня, в первый день возобновления железнодорожного движения в Украине, в ночных и скоростных поездах проехали 5,8 тыс. пассажиров, средняя наполненность поездов составила 80%, сообщили 2 июня в "Укрзалізниці". 

"Это хороший новый старт, мы очень рады, что курсирование восстановлено и пассажиры к нам так быстро возвращаются. С начала возобновления продажи проездных документов уже приобретено более 100 тыс. билетов, из них только 1 июня – около 34 тыс.", – отметил и.о. главы правления АО "Укрзалізниця" Иван Юрик.

С 1 июня билеты на ряд поездов можно приобрести за 90 суток до даты отправления.

"Мы взяли хороший темп: уже началась предварительная продажа проездных документов на 90 суток на 28 пар пассажирских поездов", – сообщил Юрик.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автомобильного сообщения и железнодорожных перевозок.

Теги: Укрзалізниця, карантин, поезда, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Иван Юрик
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