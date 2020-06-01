"Укрзалізниця" будет реализовывать только половину мест в плацкартных вагонах, заявил и.о. главы компании Иван Юрик.

"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на места в плацкартных вагонах, которые будут курсировать в составе пассажирских поездов дальнего следования. Об этом заявил и.о. главы компании Иван Юрик, сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

По его словам, в этих вагонах будет продаваться 50% мест.

"Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место", – уточнил Юрик.

В частности, открыта продажа билетов в 20 плацкартных вагонах в составе поездов сообщением Киев – Ковель (10 вагонов), Киев – Константиновка (три вагона), Киев – Мариуполь (один вагон) и Киев – Херсон (шесть вагонов).

Юрик отметил, что в купейных вагонах также реализуется только половина мест. При этом родственники из одной семьи могут разместиться вместе в одном купе.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автомобильного сообщения и железнодорожных перевозок.