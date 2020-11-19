60% украинцев недовольны работой Зеленского по борьбе с COVID-19 – опрос

Больше всего среди органов центральной власти украинцы недовольны работой по борьбе с пандемией Кабинета Министров (67%) и Верховной Рады (72%). Деятельностью президента Владимира Зеленского недовольны 60%, отмечает Социологическая группа "Рейтинг".

5% украинцев затрудняются оценить работу Зеленского по борьбе с пандемией Фото: EPA

Работой президента Владимира Зеленского по борьбе с пандемией коронавируса в Украине недовольны 60% украинцев, 35% – довольны. Об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг", опубликованный 19 ноября.

Еще 5% затрудняются оценить работу Зеленского в этом направлении.

Деятельностью главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 33%, недовольны – 48%, затруднились оценить – 18%. Работой премьер-министра Дениса Шмыгаля довольны 23%, недовольны – 60%, затруднились оценить – 18%.

Больше всего среди органов центральной власти опрошенные недовольны работой Кабинета Министров (67%) и Верховной Рады (72%).

Деятельностью министра здравоохранения Максима Степанова довольны 32%, 55% – не удовлетворены, деятельностью полиции довольны 36%, 51% – не удовлетворены.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 15–17 ноября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 19 ноября в Украине COVID-19 заболели 583 510 человек, выздоровели 266 479, летальных случаев 10 369.