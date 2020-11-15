ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

61,7% опрошенных поддерживают введение "карантина выходного дня" – Шустер

Опрос проводила среди пользователей интернета команда телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера", авторы также спросили респондентов, болели ли они коронавирусом, и почти 20% ответили, что уже перенесли болезнь.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня"
11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня"
Фото: 04597.com.ua

61,7% респондентов заявили, что поддерживают введение "карантина выходного дня" в Украине. Опрос проводила среди пользователей интернета команда телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера". Об этом заявил в эфире программы на канале "Украина" 13 ноября журналист Савик Шустер.

“Вопрос, который мы задали: “Поддерживаете ли вы введение "карантина выходного дня"?” Об этом сейчас говорит вся страна. “Нет” ответили 38,3%, “да” сказали 61,7%. Но что интересно: те люди, которые сказали “да”, – это люди, которые не переболели коронавирусом. И почти половина из тех, кто ответил "нет", переболели коронавирусом. То есть они считают, что это уже не опасно”, – сообщил ведущий.

Кроме этого, организаторы соцопроса также спросили респондентов, болели ли они коронавирусом, и почти 20% ответили, что уже перенесли болезнь.

“На вопрос "Болели ли вы коронавирусом?” 19% ответили утвердительно. Да, это пользователи интернета. Но если среди них проходит репрезентативный опрос и 19% заявляют, что переболели COVID-19, то это очень большая цифра, это фактически каждый пятый”, – отметил журналист.

По его словам, в опросе приняли участие почти 15 тыс. человек и такая выборка может считаться репрезентативной.

“Социологическая компания на основе нашей платформы “Электронная демократия”, которая дает огромное количество людей. И в этом опросе участвовало 14 923 человека. “Электронная демократия” превратила это в репрезентативный опрос”, – подытожил Савик Шустер.

Скриншот: Shuster online / YouTube
Скриншот: Shuster online / YouTube

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. 

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Теги: соцопрос, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
  "Місяць". В новом клипе Могилевская и Чапкис поцеловались. Видео
  "Місяць". В новом клипе Могилевская и Чапкис поцеловались. Видео
"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета
"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета
Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue
Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
В четвертьфинале "Танцев со звездами" участники будут танцевать с судьями
В четвертьфинале "Танцев со звездами" участники будут танцевать с судьями
Федишин заинтриговала рассказом, как нашла потерянный телефон
Федишин заинтриговала рассказом, как нашла потерянный телефон
"Не понимаю, когда женщины нанимают няню, но не работают". Ризатдинова рассказала, почему рано вышла из декрета
"Не понимаю, когда женщины нанимают няню, но не работают". Ризатдинова рассказала, почему рано вышла из декрета
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
  "Влюблена в его мозг". Шоптенко рассказала об отношениях с мужем
  "Влюблена в его мозг". Шоптенко рассказала об отношениях с мужем
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
Мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон рассказала, когда планирует увидеться с внуками
Мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон рассказала, когда планирует увидеться с внуками
"Мама считала это глупой тратой денег", "Была лысой до восьми лет". Осадчая и Астафьева поделились детскими воспоминаниями
"Мама считала это глупой тратой денег", "Была лысой до восьми лет". Осадчая и Астафьева поделились детскими воспоминаниями
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
"Кайф", "Ну какая же классная!". Паперная засветила грудь в откровенном декольте
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
"Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
Булитко прокомментировала отношения с Бережком
Булитко прокомментировала отношения с Бережком
Больше не лысый. В сети обнародовали фото Кошевого с отросшими волосами
Больше не лысый. В сети обнародовали фото Кошевого с отросшими волосами
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
"Спасибо за твою смелость". Шепелев впервые показал свою девушку
"Спасибо за твою смелость". Шепелев впервые показал свою девушку
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
"Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS