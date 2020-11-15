61,7% опрошенных поддерживают введение "карантина выходного дня" – Шустер

Опрос проводила среди пользователей интернета команда телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера", авторы также спросили респондентов, болели ли они коронавирусом, и почти 20% ответили, что уже перенесли болезнь.

61,7% респондентов заявили, что поддерживают введение "карантина выходного дня" в Украине. Опрос проводила среди пользователей интернета команда телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера". Об этом заявил в эфире программы на канале "Украина" 13 ноября журналист Савик Шустер.

“Вопрос, который мы задали: “Поддерживаете ли вы введение "карантина выходного дня"?” Об этом сейчас говорит вся страна. “Нет” ответили 38,3%, “да” сказали 61,7%. Но что интересно: те люди, которые сказали “да”, – это люди, которые не переболели коронавирусом. И почти половина из тех, кто ответил "нет", переболели коронавирусом. То есть они считают, что это уже не опасно”, – сообщил ведущий.

Кроме этого, организаторы соцопроса также спросили респондентов, болели ли они коронавирусом, и почти 20% ответили, что уже перенесли болезнь.

“На вопрос "Болели ли вы коронавирусом?” 19% ответили утвердительно. Да, это пользователи интернета. Но если среди них проходит репрезентативный опрос и 19% заявляют, что переболели COVID-19, то это очень большая цифра, это фактически каждый пятый”, – отметил журналист.

По его словам, в опросе приняли участие почти 15 тыс. человек и такая выборка может считаться репрезентативной.

“Социологическая компания на основе нашей платформы “Электронная демократия”, которая дает огромное количество людей. И в этом опросе участвовало 14 923 человека. “Электронная демократия” превратила это в репрезентативный опрос”, – подытожил Савик Шустер.

Скриншот: Shuster online / YouTube

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.