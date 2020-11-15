Полиция зафиксировала более 80 нарушений "карантина выходного дня" в Киевской области

Полицейские Киевской области задокументировали 85 нарушений "карантина выходного дня" в субботу, 14 ноября. Об этом рассказали в Главном управления Национальной полиции в Киевской области утром 15 ноября.

На территории области работало 55 рейдовых групп. Больше всего нарушений полиция зафиксировала в работе крупных сетевых магазинов, всего 11 фактов.

Восемь нарушений карантина зафиксировали у перевозчиков пассажиров. Они допустили превышение количества пассажиров в общественном транспорте и несоблюдение масочного режима.

Карантин не соблюдали некоторые владельцы салонов красоты и парикмахерских. В течение дня работники полиции задокументировали пять случаев таких нарушений.

По всем выявленным фактам нарушений "карантина выходного дня" правоохранители составили административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Статья предполагает штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн для физических лиц и от 34 до 170 тыс. грн для должностных лиц, подчеркнули в полиции.

Кабинет Министров Украины 11 ноября решил ввести "карантин выходного дня" из-за увеличения количества больных COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная с текущих выходных. По его словам, Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика такого не потянет.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Однако ряд украинских городов отказался вводить "карантин выходного дня". В частности, против выступили Львов, Ивано-Франковск, Днепр, Житомир, Черкассы.