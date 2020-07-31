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Адвокат Сенюта заявила, что Офис омбудсмена способствует нарушению закона о защите персональных данных и прав адвокатов

Адвокаты уже несколько лет обращаются в Офис омбудсмена, чтобы прояснить вопрос о доступе к персональным данным с информацией с ограниченным доступом, но его позиция постоянно меняется, хотя положения законодательства остаются неизменными, заявила глава комитета медицинского и фармацевтического права и биоэтики Национальной ассоциации адвокатов Украины Ирина Сенюта.

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Ирина Сената: Одним из наболевших вопросов является подача адвокатского запроса о получении копий медицинской документации, информации, которая составляет врачебную тайну
Ирина Сената: Одним из наболевших вопросов является подача адвокатского запроса о получении копий медицинской документации, информации, которая составляет врачебную тайну
Фото: advokatpost.com

Непоследовательная позиция Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека приводит к нарушению законов "О защите персональных данных" и "Об адвокатуре и адвокатской деятельности, заявила изданию Advokat Post глава комитета медицинского и фармацевтического права и биоэтики Национальной ассоциации адвокатов Украины Ирина Сенюта.

Она рассказала, что один из сложных вопросов, с которым сталкиваются адвокаты – сбор доказательств, в которых содержится информация с ограниченным доступом, в частности врачебная тайна.

"Итак, одним из наболевших вопросов является: при подаче адвокатского запроса о получении копий медицинской документации, информации, которая составляет врачебную тайну и является информацией с ограниченным доступом, следует ли дополнительно к копиям свидетельства и ордера прилагать еще какие-то документы, в частности согласие на обработку персональных данных своего клиента?" – отметила она.

Адвокаты, по ее словам, уже несколько лет обращаются в Офис омбудсмена, чтобы прояснить этот вопрос, но его позиция постоянно меняется, хотя положения законодательства остаются неизменными. В 2015 году в Офисе уполномоченного по правам человека утверждали, что положения закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", которые мешают адвокатам получать информацию с ограниченным доступом в отношении своих же клиентов, препятствуют их работе и противоречат принципу пропорциональности и необходимости в демократическом обществе.

Но в апреле 2020 года в Офисе омбудсмена решили, что когда адвокаты запрашивают информацию с ограниченным доступом, в частности персональные данные – они должны предоставлять подтверждение своих полномочий на получение такой информации. А если такую информацию не предоставят – адвокату необходимо обратиться в совет адвокатов "для содействия обеспечению гарантий адвокатской деятельности".

По мнению Сенюты, когда Офис омбудсмена, который по закону сам должен отстаивать права людей, перенаправляет адвокатов для решения их проблем в совет адвокатов – он фактически лишает их вариантов способов защиты.

"Поэтому я задаюсь несколькими вопросами: должно ли правоприменение настолько зависеть от персонифицированного правопонимания и должна ли правозащитная функция института сводиться к "диспетчерству"...? И эти вопросы очень даже не риторические", – резюмировала адвокат.

Теги: права человека, законодательство, омбудсмен, адвокат
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