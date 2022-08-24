Ахметов поздравил украинцев: Сегодня мы очень ясно понимаем, что такое независимость и какова ее настоящая цена

"Уже полгода мужественные украинские воины борются с врагом, захотевшим забрать нашу землю, нашу свободу, наш выбор. Сражаются за то, чтобы Украина жила, борются за будущее нашей страны. Уже полгода каждый украинец живет одной мечтой, имя которой – победа Украины. И эта мечта обязательно станет реальностью. Благодаря героизму каждого – на фронте и в тылу, внутри Украины и за ее пределами", – говорится в поздравлении.

"Дорогие украинцы! Сегодня мы очень ясно, возможно, как никогда раньше, понимаем, что такое независимость и какова ее настоящая цена. Я знаю, что в сердцах украинцев достаточно любви и единения, чтобы выдержать и победить. А потом восстановить нашу Украину, чтобы в ней процветали нынешние и будущие поколения", – написал бизнесмен.

Ахметов подчеркнул, что победа Украины станет реальностью благодаря украинским воинам, чей подвиг уже вошел в историю, и медикам, ведущим борьбу за жизнь людей. Благодаря оставшимся на производствах работникам промышленности, сохраняющим и поддерживающим стабильность экономики Украины. Благодаря героизму аграриев, работающих в поле, несмотря на затаившуюся там смертельную опасность, и героизму учителей, шахтеров, спасателей, работников инфраструктуры – в море и на суше, под землей и в небе.

"Я желаю всем нам долгих мирных лет. Вместе мы сейчас строим прочный фундамент для сильной и преуспевающей Украины, будущего. Украины, в которой нас ждет еще много поводов для гордости. Пусть на нашей земле как можно быстрее воцарится мир! С праздником! С Днем Независимости Украины!" – резюмировал Ахметов.