Ахметов: У меня одна цель – помочь Украине победить

"Сейчас у меня одна цель – помочь Украине победить как на военном, так и на экономическом фронте. После войны – победы Украины – в этой войне мы направим все наши усилия на восстановление нашей страны – ее промышленного и экономического потенциала", – сообщил Ахметов.

По его словам, несмотря на тяжелейшую ситуацию в украинской экономике и промышленности и потерю части активов, предприятия СКМ в первом полугодии 2022 года уплатили €1,2 млрд налогов. Сам Ахметов лично как физическое лицо за прошлый год перечислил в государственный бюджет около €40 млн.

"Вызовы для украинского народа и украинской власти – неимоверные. Победа на внешнем фронте в войне с путинской Россией и победа на внутреннем фронте в проведении реформ и вступлении в ЕС. Заявления президента [Украины Владимира] Зеленского четко говорят – он, как и вся страна, нацелен на выигрыш на этих двух фронтах. Я верю и надеюсь, что вместе мы отпразднуем эти победы", – резюмировал бизнесмен.