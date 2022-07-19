Ахметов заявил, что Украина обязательно будет свободной европейской страной

"Статус кандидата в члены ЕС – это не просто шанс построить новую европейскую страну, это – требование украинцев создать свободную, демократическую европейскую страну без коррупции, с рыночной экономикой, справедливыми и независимыми судами, свободой слова и работающими институтами власти. Еще одного шанса не будет. Историческая ответственность – реализовать его сейчас. Убежден, что так и произойдет", – сказал Ахметов.

Он отметил, что из-за начатой Россией войны Украина потеряла почти половину своего ВВП, треть всех металлургических мощностей и 40% экспорта зерновых.

"А главное – 11 млн людей, которые или уехали за границу, или стали внутренне перемещенными лицами. Для восстановления экономического суверенитета мы однозначно должны восстановить территориальный суверенитет – вернуть территории, захваченные режимом Путина. Сейчас наша экономика напрямую зависит от поддержки Запада, за что я благодарен в том числе Италии", – добавил бизнесмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)