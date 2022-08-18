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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов призвал Запад ввести полное энергетическое эмбарго России

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Ринат Ахметов: Санкционное давление надо постоянно увеличивать
Ринат Ахметов: Санкционное давление надо постоянно увеличивать
Фото: pravda.com.ua

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил в интервью польскому изданию Wiadomości о необходимости усиления санкционного давления Запада на Россию и введения полного энергетического эмбарго.

"Россия не ожидала такой решительности Запада по введению санкций. Санкционное давление надо постоянно увеличивать. Ключевое – полное энергетическое эмбарго России, что сделает Запад сильнее и лишит Россию возможности использовать западные деньги для финансирования своей военной машины", – сказал бизнесмен.

По его словам, также крайне важно не дать России возможности обходить санкции при помощи других стран.

"Эффект от санкций уже есть. В долгосрочной перспективе российская экономика понесет огромные потери – при условии усиления санкционного давления и дальнейшей экономической изоляции РФ", – добавил Ахметов.

Контекст:

Группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз України" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Компании уже обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором они призвали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любые поставки в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.

8 марта США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. По данным источников CBS News, запрет также распространяется на российский уголь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа в связи с вторжением РФ в Украину.

Европейская комиссия представила план энергетической независимости, который позволит Европе отказаться от российских нефти и газа к 2027 году. Он обойдется более чем в €200 млрд, сообщила 18 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Теги: Россия, Ринат Ахметов, санкции, экономика, энергетика, импорт, эмбарго
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