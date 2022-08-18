Ахметов призвал Запад ввести полное энергетическое эмбарго России

"Россия не ожидала такой решительности Запада по введению санкций. Санкционное давление надо постоянно увеличивать. Ключевое – полное энергетическое эмбарго России, что сделает Запад сильнее и лишит Россию возможности использовать западные деньги для финансирования своей военной машины", – сказал бизнесмен.
По его словам, также крайне важно не дать России возможности обходить санкции при помощи других стран.
"Эффект от санкций уже есть. В долгосрочной перспективе российская экономика понесет огромные потери – при условии усиления санкционного давления и дальнейшей экономической изоляции РФ", – добавил Ахметов.
Группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз України" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.
Компании уже обращались к мировому бизнес-сообществу с открытым письмом, в котором они призвали мир отказаться от покупки российских энергоресурсов и прекратить любые поставки в Россию комплектующих и технологий для топливно-энергетической сферы.
8 марта США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. По данным источников CBS News, запрет также распространяется на российский уголь.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа в связи с вторжением РФ в Украину.
Европейская комиссия представила план энергетической независимости, который позволит Европе отказаться от российских нефти и газа к 2027 году. Он обойдется более чем в €200 млрд, сообщила 18 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.