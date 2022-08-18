Ахметов призвал Запад ввести полное энергетическое эмбарго России

"Россия не ожидала такой решительности Запада по введению санкций. Санкционное давление надо постоянно увеличивать. Ключевое – полное энергетическое эмбарго России, что сделает Запад сильнее и лишит Россию возможности использовать западные деньги для финансирования своей военной машины", – сказал бизнесмен.

По его словам, также крайне важно не дать России возможности обходить санкции при помощи других стран.

"Эффект от санкций уже есть. В долгосрочной перспективе российская экономика понесет огромные потери – при условии усиления санкционного давления и дальнейшей экономической изоляции РФ", – добавил Ахметов.