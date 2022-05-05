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Беременные украинки теперь могут открывать больничные за границей

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На время военного положения беременным разрешено оформлять больничный без личного приема
На время военного положения беременным разрешено оформлять больничный без личного приема
Фото: depositphotos.com

Минздрав Украины упростил процедуру формирования медицинских выводов о временной нетрудоспособности (МВВН) для украинцев, которые из-за российской военной агрессии были вынуждены выехать в соседние страны. Об этом 4 мая рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, ее цитирует пресс-служба министерства. Соответствующие изменения были внесены в приказ Минздрава №1066.

В первую очередь эти изменения касаются женщин, которые сейчас ждут рождения ребенка. Начиная с 30-й недели беременности женщины имеют право на формирование листка нетрудоспособности и, как следствие, получение соответствующих социальных выплат. Однако из-за начатой Россией войны эта возможность стала для некоторых недоступной.

"На время военного положения мы разрешили лечащим врачам формировать МВВН без личного приема беременной. Чтобы и дальше гарантировать беременным женщинам право на финансовую помощь от государства", – отметила она.

Для оформления больничного нужно связаться с врачом, ведущим беременность женщины и заявить о желании сформировать МВВН. Если контакт со своим врачом был утрачен, можно обратиться к другому. Однако в таком случае нужно предоставить врачу документ, подтверждающий беременность и ее срок. Это может быть справка или выписка из последнего осмотра беременной у врача в стране ее пребывания.

Затем врач проверит предварительные медицинские записи о беременности в электронной системе здравоохранения и создаст МВВН, что станет основанием для автоматического создания электронного больничного.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. Последний раз его продлили до 25 мая.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, медицина, война, военное положение, беременность, врачи, больничные
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