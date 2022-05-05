Беременные украинки теперь могут открывать больничные за границей

В первую очередь эти изменения касаются женщин, которые сейчас ждут рождения ребенка. Начиная с 30-й недели беременности женщины имеют право на формирование листка нетрудоспособности и, как следствие, получение соответствующих социальных выплат. Однако из-за начатой Россией войны эта возможность стала для некоторых недоступной.

"На время военного положения мы разрешили лечащим врачам формировать МВВН без личного приема беременной. Чтобы и дальше гарантировать беременным женщинам право на финансовую помощь от государства", – отметила она.

Для оформления больничного нужно связаться с врачом, ведущим беременность женщины и заявить о желании сформировать МВВН. Если контакт со своим врачом был утрачен, можно обратиться к другому. Однако в таком случае нужно предоставить врачу документ, подтверждающий беременность и ее срок. Это может быть справка или выписка из последнего осмотра беременной у врача в стране ее пребывания.

Затем врач проверит предварительные медицинские записи о беременности в электронной системе здравоохранения и создаст МВВН, что станет основанием для автоматического создания электронного больничного.