"Вызывать врачей без достаточных причин – забрать возможность спасти жизнь". Кузин объяснил, когда следует вызывать "скорую"

Кузин отметил, что только в течение суток 26 октября диспетчеры приняли 55 тыс. вызовов, и каждый день это число растет.
В то же время не все эти вызовы, по его словам, оправданы.
"Вызывать врачей без достаточных причин во время пандемии означает забрать возможность спасти жизнь тому, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи", – сказал главный санврач, отметив, что высокая температура сама по себе критичным симптомом не является.
По его словам, "скорую" нужно вызвать, если у больного наблюдаются:
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
За время эпидемии в Украине подтвердили 2,85 млн случаев COVID-19 (более 26 тыс. за последние сутки), умерло 66,2 тыс. пациентов.
Сейчас Украина находится на максимальных значениях за все время пандемии по ежесуточному количеству новых случаев, случаев госпитализации и летальных исходов, сообщил 28 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.
Страну ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября.