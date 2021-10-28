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"Вызывать врачей без достаточных причин – забрать возможность спасти жизнь". Кузин объяснил, когда следует вызывать "скорую"

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В Минздраве просят не вызывать "скорую" в разгар эпидемии, если из симптомов только высокая температура
В Минздраве просят не вызывать "скорую" в разгар эпидемии, если из симптомов – только высокая температура
Фото: depositphotos.com

Вызывать скорую помощь только из-за высокой температуры в разгар эпидемии не следует, заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Об этом он сказал 27 октября на брифинге, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Кузин отметил, что только в течение суток 26 октября диспетчеры приняли 55 тыс. вызовов, и каждый день это число растет.

В то же время не все эти вызовы, по его словам, оправданы. 

"Вызывать врачей без достаточных причин во время пандемии означает забрать возможность спасти жизнь тому, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи", – сказал главный санврач, отметив, что высокая температура сама по себе критичным симптомом не является.

По его словам, "скорую" нужно вызвать, если у больного наблюдаются:

  • боль в грудной клетке;
  • дыхательная недостаточность;
  • сатурация менее 92%.
ВИДЕО
Видео: Міністерство охорони здоров'я України / YouTube
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Украине подтвердили 2,85 млн случаев COVID-19 (более 26 тыс. за последние сутки), умерло 66,2 тыс. пациентов. 

Сейчас Украина находится на максимальных значениях за все время пандемии по ежесуточному количеству новых случаев, случаев госпитализации и летальных исходов, сообщил 28 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

Страну ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября. 

Теги: эпидемия, скорая помощь, температура, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Игорь Кузин
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