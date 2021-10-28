"Вызывать врачей без достаточных причин – забрать возможность спасти жизнь". Кузин объяснил, когда следует вызывать "скорую"

В Минздраве просят не вызывать "скорую" в разгар эпидемии, если из симптомов – только высокая температура Фото: depositphotos.com

Кузин отметил, что только в течение суток 26 октября диспетчеры приняли 55 тыс. вызовов, и каждый день это число растет.

В то же время не все эти вызовы, по его словам, оправданы.

"Вызывать врачей без достаточных причин во время пандемии означает забрать возможность спасти жизнь тому, кто действительно нуждается в срочной медицинской помощи", – сказал главный санврач, отметив, что высокая температура сама по себе критичным симптомом не является.

По его словам, "скорую" нужно вызвать, если у больного наблюдаются:

боль в грудной клетке;

дыхательная недостаточность;

сатурация менее 92%.

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