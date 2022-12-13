Большинство украинцев поддерживают восстановление Украиной ядерного статуса – опрос

44% граждан выступают против идеи, чтобы у Украины вновь появилось ядерное оружие Фото: depositphotos.com

Как отмечают социологи, в 2019 году такой точки зрения придерживались 47% опрошенных.

В то же время 44% граждан выступают против идеи, чтобы у Украины вновь появилось ядерное оружие.

Еще 4% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился 20–21 ноября среди граждан Украины от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Всего опрошено 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.