ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Большинство украинцев поддерживают восстановление Украиной ядерного статуса – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
44% граждан выступают против идеи, чтобы у Украины вновь появилось ядерное оружие
44% граждан выступают против идеи, чтобы у Украины вновь появилось ядерное оружие
Фото: depositphotos.com

52% украинцев поддерживают восстановление Украиной статуса ядерного государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 13 декабря.

Как отмечают социологи, в 2019 году такой точки зрения придерживались 47% опрошенных.

В то же время 44% граждан выступают против идеи, чтобы у Украины вновь появилось ядерное оружие.

Еще 4% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился 20–21 ноября среди граждан Украины от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь. Всего опрошено 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Контекст:

5 декабря 1994 года был подписан Будапештский меморандум. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявляли в МИД Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

Теги: Украина, рейтинг, ядерное оружие, соцопрос, Будапештский меморандум, украинцы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
Украинские репортеры Мстислав Чернов и Евгений Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя
Украинские репортеры Мстислав Чернов и Евгений Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото
"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом
"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео
Как приготовить борщ. Рецепт от эксперта
Как приготовить борщ. Рецепт от эксперта
"Секси", "Голливуд плачет". Ефросинина поделилась снимком в гламурном образе
"Секси", "Голливуд плачет". Ефросинина поделилась снимком в гламурном образе
  Финалист нацотбора на "Евровидение 2023" Demchuk презентовал клип на конкурсную песню. Видео
  Финалист нацотбора на "Евровидение 2023" Demchuk презентовал клип на конкурсную песню. Видео
"Ну очень притягивающе". Дзюдоистка Белодед снялась в огромном декольте
"Ну очень притягивающе". Дзюдоистка Белодед снялась в огромном декольте
"Мурат с вами стал гораздо лучше", "Так похожи друг на друга". В сети обсуждают новое фото экс-супруга Ани Лорак и его избранницы
"Мурат с вами стал гораздо лучше", "Так похожи друг на друга". В сети обсуждают новое фото экс-супруга Ани Лорак и его избранницы
"Клубничка", "Должно быть стыдно". Тринчер в белье показала тело, измазанное тортом
"Клубничка", "Должно быть стыдно". Тринчер в белье показала тело, измазанное тортом
В США умер композитор Бадаламенти, автор музыки к сериалу Линча "Твин Пикс"
В США умер композитор Бадаламенти, автор музыки к сериалу Линча "Твин Пикс"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (358733)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (183634)
3
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (58311)
4
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (38192)
5
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине (32196)
6
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (31995)
7
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (30785)
8
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото (24000)
 
 
 
 