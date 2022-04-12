"Борис, я такий радий! Це капець". Журналисты нашли мужчину, который пообщался с Джонсоном во время прогулки по Киеву

Сергей В. живет недалеко от Офиса президента. С 26 февраля он служит в одном из добровольческих батальонов. У киевлянина двое детей. Журналистам он рассказал, что сейчас не женат и ему "нужна помощь хозяйки в уходе за котом".

Сергей сообщил, что встреча с Джонсоном была неожиданной, а общение длилось около трех минут. Премьер Британии дважды пожал Сергею руку. Переводчиком между ними выступил Зеленский.

Издание отметило, что киевлянин является "поклонником Вооруженных сил Украины, Джонсона и британской рок-группы Iron Maiden".

На видео, опубликованном в YouTube "24 канала", киевлянин, увидев идущих по улице Джонсона и Зеленского, сказал: "Я такий радий, Борис! Це капець, який я радий. Ми вдячні будемо до кінця свого життя".

ВИДЕО

Видео: 24 Канал / YouTube

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