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"Борис, я такий радий! Це капець". Журналисты нашли мужчину, который пообщался с Джонсоном во время прогулки по Киеву

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Джонсон и киевлянин Сергей пообщались 9 апреля в центре Киева
Джонсон и киевлянин Сергей пообщались 9 апреля в центре Киева
Фото: president.gov.ua

Журналисты портала "Воля народу" нашли мужчину, который пообщался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном во время его прогулки по Киеву с президентом Владимиром Зеленским.

Сергей В. живет недалеко от Офиса президента. С 26 февраля он служит в одном из добровольческих батальонов. У киевлянина двое детей. Журналистам он рассказал, что сейчас не женат и ему "нужна помощь хозяйки в уходе за котом".

Сергей сообщил, что встреча с Джонсоном была неожиданной, а общение длилось около трех минут. Премьер Британии дважды пожал Сергею руку. Переводчиком между ними выступил Зеленский.

Издание отметило, что киевлянин является "поклонником Вооруженных сил Украины, Джонсона и британской рок-группы Iron Maiden".

На видео, опубликованном в YouTube "24 канала", киевлянин, увидев идущих по улице Джонсона и Зеленского, сказал: "Я такий радий, Борис! Це капець, який я радий. Ми вдячні будемо до кінця свого життя".

ВИДЕО
Видео: 24 Канал / YouTube

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Контекст:

Джонсон находился с визитом в Киеве 9 апреля. Премьер Великоритании и Зеленский в сопровождении охраны вышли с Банковой, прошлись по Крещатику, здороваясь со встречными киевлянами, прогулялись по Майдану Незалежности и посетили Колокол достоинства на аллее Героев Небесной сотни.

Во время прогулки политики встретили девушку, которая подарила Зеленскому и Джонсону кувшины в виде керамических петушков. Такие же стояли на ставшем знаменитым шкафчике, удержавшемся на стене разрушенного дома в Бородянке – одном из населенных пунктов Киевской области, который очень сильно пострадал от нашествия российских оккупантов.

По итогам разговора с Зеленским премьер Великобритании заявил о новом пакете финансовой и военной помощи Украине. В частности, она будет включать 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов, отметил Джонсон.

Теги: Киев, Великобритания, Крещатик, Владимир Зеленский, премьер-министр
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